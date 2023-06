Verschillende Britse soldaten werden zaterdag door de hitte bevangen toen ze in hun rode uniformen en berenmutsen prins William moesten begroeten. De temperatuur in Londen liep afgelopen weekend op tot 30 graden Celsius. Eén trombonespeler wou zich niet laten kennen en stond weer op alsof er niets gebeurd was.

Meer dan 1.400 soldaten van de Household Division en de King’s Troop Royal Horse Artillery werden geschouwd door de troonopvolger, prins William, die erekolonel is van de Welsh Guards. De bijeenkomst was ook een repetitie van de Trooping the Colour-parade. Dat is de jaarlijkse parade ter ere van de verjaardag van de koning.

Prins William reageerde later nog op Twitter: ‘Veel dank aan elke soldaat die vanmorgen in de hitte heeft deelgenomen aan de Colonel’s Review. Moeilijke omstandigheden, maar jullie hebben het allemaal heel goed gedaan. Bedankt. W.’

