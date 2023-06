Openbaar ministerie: ‘Ilse Uyttersprot wordt als het ware een tweede keer vermoord’

Op het assisenproces rond de dood van Ilse Uyttersprot heeft het openbaar ministerie de jury gevraagd om beklaagde Jürgen D. te veroordelen voor moord met voorbedachten rade. ‘Hij heeft een beslissing genomen, in voldoende stabiele gemoedstoestand. Een fatale beslissing.’

Op de ochtend van 4 augustus 2020 vermoordde Jürgen D. zijn vriendin Ilse Uyttersprot (53). Hij ging zich nadien zelf aangeven bij de politie. ‘Met zes door D. nauwkeurig getelde en geplaatste slagen op het hoofd heeft hij Ilse Uyttersprot gedood, en hij heeft het gedaan met voorbedachten rade’, stelde substituut-procureur-generaal Karine Van Hecke.

Het openbaar ministerie hechtte geen geloof aan de verklaring van D. dat hij Uyttersprot zou gedood hebben in een opwelling nadat zij hem gekoeioneerd had. ‘Hij schuift de schuld in de schoenen van het slachtoffer, en door deze schuldverschuiving wordt ze als het ware een tweede keer vermoord.’

‘De vraag die iedereen zich stelt, is waarom?’, aldus de aanklager. ‘Ik doe een oproep aan u, meneer D.. Wees eens een man en neem u verantwoordelijkheid. Zeg ons waarom en vertel ons de waarheid.’ Er kwam geen antwoord van de beschuldigde.

D. is ‘absoluut schuldig aan moord’, zei Van Hecke, die de feiten en de wettelijke vereisten voor het zwaarste levensdelict overliep. ‘Hij heeft haar gedood, hij had de intentie om haar te doden en hij heeft het gedaan met voorbedachten rade.’ Volgens de beschuldigde gebeurden de feiten ‘op automatische piloot’ en ‘in 10 à 15 seconden’. ‘Wat de voorbedachtheid betreft, vereist de wet niet dat er een lang tijdsverloop was’, legde de aanklager uit. ‘De wet vereist ook niet dat er vooraf een uitgebreid plan gemaakt werd of dat alles op voorhand beredeneerd zou moeten zijn. Het volstaat dat je over je daad hebt kunnen nadenken. Hoe kortstondig ook. Enkele seconden kunnen voldoende zijn.’

Hamer

Volgens de beschuldigde haalde hij de hamer, het moordwapen, uit een werkkoffer in de berging vlakbij de slaapkamer, maar volgens getuigen lag die normaal in de andere berging aan de ingang van het appartement. Dat is echter niet van belang, stelde de aanklager. ‘Dat hij de hamer ging halen, is voldoende om van voorbedachtheid te spreken.’

Van ‘een opwelling’ is geen sprake, besloot het openbaar ministerie. ‘Dan slaat men op de persoon waar men hem kan raken. D. richtte doelbewust op het hoofd van Uyttersprot ter hoogte van haar slaap. Zes keer, in een blinde razernij weet men niet hoeveel keer men slaat. Hij had zijn emoties onder controle. Hij heeft een beslissing genomen, in voldoende stabiele gemoedstoestand. Een fatale beslissing.’

