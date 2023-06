In Gent breidt de internationale school vanaf september uit naar het secundair. De lessen zijn Engelstalig, het inschrijvingsgeld hoog en de vraag groot. ‘De war for talent win je niet zonder onderwijs.’

In de indrukwekkende centrale aula staan kunstwerkjes die verwijzen naar Japan, de VS of India. De muren van de sportzaal zijn bekleed met grote vlaggen en op elke klasdeur hangen de foto’s van leerlingen ...