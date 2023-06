Bruusk ontwaken uit een opiumroes

Zo’n 45 dagen duurt het gemiddeld om af te kicken van heroïne, 90 dagen voor de ergste gevallen. De taliban voeren een heuse war on drugs in Afghanistan, het land dat al jaren een opiumparadijs is. Sinds de machtsovername van de taliban is de productie van papaver flink toegenomen, met veel verslaafdentot gevolg. De politie plukt hen van straat en sluit hen op in ontwenningscentra. Voedsel en kledij zijn er schaars, maar toch werden er in 2022 zo’n 13.000 mensen in de centra opgesloten.