Eerste hittegolf van het jaar is een feit

Rond 16 uur is het kwik in Ukkel boven de 30 graden gestegen. Daarmee is de eerste hittegolf van het jaar in ons land een feit, meldt het KMI

‘In steden is de hitte sterk voelbaar: extreem hoge temperaturen kunnen er door het stedelijk hitte-eilandeffect hoger zijn dan in omliggende landelijke omgevingen’, laat het meteorologisch instituut weten op Twitter.

De eerste hittegolf van 2023 is een feit. In steden is de hitte sterk voelbaar: extreem hoge temperaturen kunnen er door het stedelijk hitte-eilandeffect hoger zijn dan in omliggende landelijke omgevingen. — KMI (@meteobenl) June 12, 2023

We spreken van een hittegolf bij vijf zomerdagen (minstens 25 graden) op een rij, waarvan minstens drie tropische dagen (minstens 30 graden). De eerste hittegolf valt dit jaar relatief vroeg, maar dat was ook al het geval in in 1998 en in 1922. Ter vergelijking: vorig jaar beleefden we in België slechts één hittegolf, en die viel toen pas in augustus.

Ook dinsdag voorspelt het KMI maxima van 23 graden in de Hoge Venen tot lokaal 30 graden in het westen van het land, woensdag , donderdag en vrijdag telkens tussen 21 graden in de Hoge Venen en 28 graden in het binnenland. Ook zaterdag en zondag krijgen we maxima van 28 en 29 graden.

Lees ook