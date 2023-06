Doek valt definitief over Reuzegom-proces: niemand trekt naar cassatie

Er komt geen nieuw proces rond de dood van Sanda Dia (20). Na de uitspraak over de uit de hand gelopen studentendoop trekt geen van de betrokkenen naar het hoogste rechtscollege van het land. ‘De vragen zullen blijven rijzen en altijd onbeantwoord blijven’, reageert advocaat Sven Mary.

De deadline liep vanmiddag om 16 uur af. Tot dan konden de achttien Reuzegommers, het parket-generaal en/of de nabestaanden van de overleden Edegemse ingenieursstudent cassatieberoep aantekenen. Met andere woorden: naar het hoogste rechtscollege van het land in Brussel trekken, omdat ze vinden dat er procedurefouten hebben plaatsgevonden, en dat er dus in het arrest dingen staan die juridisch-technisch discutabel zijn.

Stel dat een betrokken partij dat vindt en het Hof gaat daar in mee, moet er een nieuw proces volgen, bijvoorbeeld voor het Gentse hof van beroep. Of, zelfs niet ondenkbaar in deze zaak: als het Hof meent dat het fout was om het proces in Antwerpen voor beroepsrechters te voeren, dan moet alles zelfs terug naar af: naar waar het destijds in eerste aanleg startte, met name in Hasselt.

Tot daar de juridische theorie. In de praktijk, vernemen we van alle betrokken partijen, valt het doek vandaag definitief over het Reuzegom-proces. De opgelegde werkstraffen zijn definitief. Er komt geen nieuw proces, geen nieuwe strafeis, er komen geen nieuwe straffen, er komen geen Reuzegommers meer naar de rechtszaal, verscholen onder paraplu of onder een kap. Het is voorbij: het arrest wordt niet verbroken.

Collectief (on)schuldig

Wars van protestmarsen en onvrede op sociale media over de opgelegde straffen, zullen de achttien beklaagden binnen het jaar tussen de 200 à 300 uren werkstraf ten dienste van de maatschappij moeten uitvoeren.

Ze zijn en blijven definitief collectief schuldig aan onopzettelijke doding en mensonterende behandeling. En ze blijven collectief onschuldig aan het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg en aan schuldig verzuim.

Weinig zin in nieuwe volkswoede

Onder de advocaten van de Reuzegommers zijn er weinigen die er ook maar iets voor voelen om de zaak nog te rekken. Ook al gingen elf van de achttien beklaagden vol voor de volledige vrijspraak. Ondanks dat het op 26 mei ‘maar’ werkstraffen werden, beten ze dus ook wel in het zand.

Geen van hen, klinkt het, heeft zich in nog een rondje digitale volkswoede, of er juridisch qua vormfouten nu wel of niet argumenten te verzinnen zijn. Ook het parket-generaal, zo vernemen we in de coulissen, past voor een eventueel nieuw proces. Ook al meenden zij dat de achttien beklaagden wél schuldig zijn aan alle kwalificaties, ook al vroegen zij wel celstraffen tot 50 maanden.

‘Akkoord met arrest? Neen’

Blijven over: de vader, stiefmoeder, broer, schoonzus en moeder van Sanda Dia. Ook daar wordt na wijs beraad de handdoek in de ring gegooid. De betrokkenen hebben noch de kracht noch de moed om nog eens zo’n emotionele rollercoaster te beleven. Er is nood aan (mentale) rust.

‘We tekenen geen cassatieberoep aan’, zegt advocaat Sven Mary, die de familie bijstond tijdens het proces. ‘Wil dat zeggen dat de familie akkoord is met het arrest? Neen. Maar in tegenstelling tot wat onze minister van Justitie verkondigt, betekent en volstaat ‘niet akkoord zijn’ met een arrest niet om cassatieberoep aan te tekenen. Er moeten vormfouten zijn op het niveau van de wettelijke voorschriften en die zijn er niet. Het doek valt hiermee over een proces voor de familie van Sanda. De vragen zullen blijven rijzen en altijd onbeantwoord blijven. Ik hoop van harte dat de familie op een of andere manier nu haar rouwproces kan aanvatten.’

