Jozef Deleu is ereburger van de stad Menen. Michiel Hendryckx viert mee.

In 1993, de tweede keer dat ik hem ging portretteren, was ik blijkbaar rijp om te worden gewogen. Op het agressieve af legde hij me op de rooster. Wie was ik, waar kwam ik vandaan, wat dacht ik van mijn leven te maken? Het verhoor was intimiderend. Vooral omdat ik voor niemand minder zat dan Jozef Deleu. Het orakel van Rekkem, de hoofdredacteur van Ons Erfdeel, het cultuurtijdschrift dat mijn vader nauwelijks las, maar wel jaarlijks naar de boekbinder bracht om met vergulde band in zijn bib­liotheek bij te zetten.

Ik aanhoorde lijdzaam het requisitoir. Tot het me te veel werd en ik voorzichtig terugbeet. Dat ik gewoon naar Rekkem gekomen was om hem te fotograferen. Wat bezielde hem om mij zo aan te pakken?

Meteen sloeg Deleu om. Zo wou hij het. Ik was het soort nieuwe Vlaming dat niet langer over zich heen liet lopen. Zelfbewust, vrij. Overladen met bloemlezingen en dichtbundels, alsof ik de grote ereprijs had gewonnen, zie ik me nog naar de auto teruglopen.

Nu, dertig jaar later, wordt ­Deleu door de stad Menen als ereburger gevierd met zijn eigen panoramavenster. Een uitsnede van een hem geliefd ver­gezicht in de deelgemeente Rekkem, waar hij een leven lang woont. Het is niet helemaal zijn goesting. Daar waar hij het raam echt zag staan, zou men een strook land hebben moeten onteigenen. Zoveel mocht de liefde dan ook niet kosten.

Voor mij is dat venster een excuus om hem en zijn bijzondere vrouw Annemie weer te zien. Uit de jaren dat ik voor de krant eindeloos veel mensen heb gefotografeerd, behoort Deleu tot het selecte clubje dat me bijzonder nabij is gebleven. Een ongebonden man, een dichter die nog altijd het verschil maakt. Die altijd tegen de stroom in zijn mening is blijven verkondigen.

Rechtschapen is een bijna vergeten begrip. Jozef Deleu is een rechtschapen man. Hij is me bijzonder dierbaar.

