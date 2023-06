Thomas De Gendt past voor Tour en rijdt in zijn eentje naar Andorra: ‘Voor mentale welzijn’

?Thomas De Gendt (36) zal dit jaar niet zijn tiende Ronde van Frankrijk rijden. De tweevoudige ritwinnaar van Lotto-Dstny past voor de Tour en zal in de plaats daarvan bikepacken naar Andorra en zich focussen op de Vuelta. ‘Ik voel dat ik geen certitude ben, dan maak ik liever zelf de keuze.’

De 36-jarige De Gendt verdween zondag vrij vroeg uit de zware slotrit van het Critérium du Dauphiné en stapte in bij ploegleider Marc Wauters, waarmee hij de rest van de sloteappe vanuit de volgauto zag. In het begin van de slotrit was hij nochtans mee gesprongen.‘Ik was mijn cartouche al kwijt vooraleer de cols eraan kwamen’, aldus De Gendt. ‘Ik reageerde op Pierre Latour, die later ook uit de Dauphiné zou stappen. Mijn benen zijn heel goed, dat ondervond ik donderdag in de etappe naar Salins-les-Bains, waarin ik 170 km in de aanval zat. Nils Politt was in onze groep veruit de sterkste renner, dat wel. Maar toch wil ik geen week langer meer wachten. Voor mijn mentale welzijn is het beter dat ik afbel. Je voelt dat ergens aan dat je geen certitude bent, dus maak ik liever zelf de keuze en richt me vol op de Vuelta.’

Elf namen voor acht plaatsen

Ploegmanager Kurt Van de Wouwer gaf aan dat er twaalf namen op papier staan voor acht plaatsjes. Caleb Ewan is zeker en ook Maxim van Gils ‘indien hij hersteld is van zijn verkoudheid. Victor Campenaerts gaf in de Dauphiné meer dan zijn visitekaartje af, dat wel’, aldus Van de Wouwer in Zwitserland die benadrukte dat de uiteindelijke selectie van acht het onderwerp is van een lange meeting. Maar met tweevoudig Tourritwinnaar De Gendt moet Lotto-Dstny dus geen rekening meer houden. De Gendt kan al vanaf vandaag voluit denken aan de Vuelta en daartoe een hoogtestage inlassen.

Lotto-Dstny wil de Ronde van Zwitserland afwachten om de definitieve acht voor de Tour te benoemen. Tegen dan is ook de Baloise Belgium Tour afgelopen. Het uitgangspunt van het Proteam is om het dozijn renners dat in de brede voorselectie zit, even scherp te houden, voor het geval er nog zieken of blessures zijn. De naam van De Gendt mag alvast geschrapt worden.

Over Andorra naar de Costa Blanca

In de plaats van de Tour de France rijdt Thomas De Gendt met zijn fiets – voorlopig in zijn dooie eentje – in een twaalftal dagen naar Calpe. ‘Ik ben al beginnen plannen. De eerste dag rijd ik 193 km, de tweede dag 194 … ik denk tussen 26 en 28 juni te starten. Ik ga ook over Andorra om daar de Pas de la Casa (top boven de 2000 meter) mee te pakken. Ik zal desnoods in samenspraak met coach Paul Van Den Bosch één rustdag inbouwen. Dat is beter dan twee dagen van tachtig kilometer.’

‘De Tour zelf? Daar zal ik niet echt naar kijken. Ik ben aan het fietsen, hé. Voorlopig interesseer ik me niet echt aan koersen waaraan ik zelf niet deelneem’, besloot De Gendt, die wél vol op de Vuelta mikt. Het is niet de eerste keer dat de Semmerzakenaar zoiets onderneemt. In 2018 besloot hij samen met zijn toenmalige ploegmaat Tim Wellens in zes dagen tijd met de fiets terug te keren van de Ronde van Lombardije.

