Tien momenten waarop Berlusconi zichzelf in de schijnwerpers zette

Het leven van de overleden Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi was een mix tussen ondernemen, schandalen en toppolitiek. Een overzicht van momenten waarmee hij zich (lang niet altijd positief) in de kijker wist te zetten.

1. ‘Een bus prostituees richting de kleedkamer’

Berlusconi was naast ondernemer in de sportwereld, gek op vrouwen. Als hij die twee kon combineren, liet hij de kans niet liggen. Toen hij in december 2022 spelers van zijn voetbalploeg Monza wou motiveren voor een belangrijke wedstrijd, beloofde hij de spelers ‘een bus prostituees richting de kleedkamer’ (zie video bovenaan). Met succes: de ploeg won van de Italiaanse topclub Juventus. Of Berlusconi zijn belofte nadien nakwam, is onduidelijk.

2. ‘Poetin stuurde me twintig flessen wijn en lieve brieven voor mijn verjaardag’

Berlusconi’s 86ste en laatste verjaardag ging niet ongemerkt voorbij. Vooral vanwege de felicitaties en verjaardagscadeaus van de Russische president Vladimir Poetin. ‘Poetin stuurde me twintig flessen wijn en lieve brieven voor mijn verjaardag’, klonk het doodleuk. Een pijnlijk moment voor premier Giorgia Meloni. Zij wil de pro-Ruslandstempel op haar rechtse regering absoluut vermijden. Berlusconi bracht haar als leider van coalitiepartij Forza Italia verschillende malen in verlegenheid met zijn standpunten over Rusland en Poetin.

De opgestuurde flessen wijn bleken achteraf zelfs in strijd met de Europese sancties.

3. Reprimande van het Vaticaan na misplaatste jodenmop

‘Betreurenswaardig’, oordeelde L’Osservatore Romano in 2010. De officiële krant van het Vaticaan kon niet lachen met een jodenmop van de Italiaanse premier. Zijn ‘grap’ liet blijken dat joden op geld belust zijn: een jood die andere joden tegen betaling laat schuilen in de kelder voor de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ze nooit laat weten dat de oorlog is afgelopen. Een spijtige zaak van stereotypering, oordeelde het Vaticaanblad.

4. ‘Zie het als een weekendje kamperen’

Dat Berlusconi niet altijd even goed rekening kon houden met menselijke gevoeligheden, werd duidelijk in 2009. Tijdens een bezoek aan een noodopvangcentrum na een aardbeving in de regio Abruzzo, wilde hij de slachtoffers een hart onder de riem steken: ‘Zie het als een weekendje kamperen.’

5. ‘Knap, jong en mooi zongebruind’

Toen Barack Obama in 2008 het roer overnam als Amerikaans president, had Berlusconi al snel vertrouwen in een goede samenwerking met de man. ‘Hij is knap, jong en mooi zongebruind’, reageerde hij op de verkiezing van de eerste zwarte president van de VS.

6. ‘Ik ben de Jezus Christus van de politiek’

Bescheidenheid was niet z’n handelsmerk. In het gelovige Italië werkte hij zichzelf in 2006 helemaal in de kijker door zichzelf ‘de Jezus Christus van de politiek’ te noemen. Vanwege de vele offers, klonk de redenering. ‘Ik ben een slachtoffer, ik kan met iedereen overweg. Ik offer mezelf op voor iedereen.’

7. ‘Ik moest even al m’n playboytechnieken bovenhalen’

Na een tijdje Fins-Italiaans touwtrekken over wie het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid mag huisvesten, haalde Berlusconi in 2005 zijn slag thuis. Sindsdien houdt het z’n hoofdkwartier in het Italiaanse Parma. Hoe had hij het klaargespeeld, vroeg iedereen zich af. ‘Ik moest even al m’n playboytechnieken bovenhalen tegenover de (vrouwelijke) Finse president Tarja Halonen’, klonk het zelfverzekerd. Het leverde de Italiaanse ambassadeur in Helsinki een gesprekje op bij de dienst Buitenlandse Zaken.

8. ‘U zou perfect een nazi kunnen spelen in een film’

Niet alleen in de Italiaanse, maar ook in de Europese politiek liep Berlusconi in de kijker met vreemde opmerkingen. In 2004 maakte hij het wel erg bont als Europees Parlementslid. In een debat met de Duitse socialist Martin Schulz suggereerde Berlusconi een filmcarrière. ‘U zou perfect een nazi kunnen spelen in een film’, klonk het beledigend. ‘Als opzichter in een concentratiekamp’. De Duitser reageerde furieus. Berlusconi moest achteraf per telefoon zijn excuses aanbieden aan de Duitse bondskanselier.

9. Vingers achter het hoofd van Spaanse minister

Diplomatiek zat Berlusconi niet altijd evenveel in de vingers. Op een familiefoto van een Europese top in 2002 bijvoorbeeld. Daar kwamen plots twee vingers boven het hoofd van de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken piepen: die van de Italiaanse premier Berlusconi.

Foto: AFP

10. ‘Ze kunnen misschien zwartwerken?’

Sociale onrust in de kiem zweren liep ook niet altijd van een leien dakje. Toen autofabrikant Fiat in december 2002 een heleboel werknemers aan de kant schoof, vond Berlusconi zwartwerk een goed alternatief voor ‘de meest ijverigen’.

