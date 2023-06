Brakelse bakkersvrouw: ‘Zo rijk zijn dat je zelfs niet merkt dat er 200.000 euro extra op je rekening staat’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Ramptoerisme

Met een bedroevend resultaat in een peiling kan wat ramptoerisme nooit kwaad. Het Nieuwsblad trok het afgelopen weekend naar Brakel om in de thuisgemeente van de familie De Croo even de liberale sfeer te snuiven. Plaatsvervangend burgemeester Stefaan De Vleeschouwer (Open VLD) – ‘ja, er is paniek’ – bekende dat hij eraan denkt om in 2024 niet onder de naam Open VLD te komen. Hij discussieert daarover volop met vader Herman en zoon Alexander De Croo. Brakel is sinds mensenheugenis in blauwe handen, Alexander De Croo is er titelvoerend burgemeester.

Gepikt

Kamerlid Melissa Depraetere (Vooruit) kreeg het afgelopen weekend inbrekers over de vloer. Ze gingen aan de haal met de ‘wagen en een pak elektronisch materiaal’, meldt de Krant van West-Vlaanderen. De dieven drongen via de tuin het huis binnen. Haar partner doet het verhaal. ‘Toen ik ’s ochtends merkte dat het schuifraam openstond en de autosleutels verdwenen waren, wist ik meteen wat er gebeurd was.’ Een zoektocht in de buurt leverde niets op. De wagen, een Volvo-SUV, beschikt over een tracker. Op het moment van de diefstal was het koppel thuis en logeerde een metekind.

‘Dat pikt, hé’

Tijdens een discussie over de mogelijke versoepelingen van het stikstofakkoord kwam het vorige week tot een opmerkelijk twistgesprek tussen Zuhal Demir (N-VA) en Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). ‘Dat pikt, hé’, beet de minister van Omgeving het Vlaams Parlementslid toe, waarbij ze haar Koerdische roots te berde bracht. Toen ze tegelijkertijd met duim en wijsvinger aan haar neus prutste en de Bruggeling dat interpreteerde als ‘het stinkt hier’ gingen alle remmen los. ‘Maar enfin, hebt ge een pilleke genomen?’, repliceerde hij. Die onderhandelingen tussen de N-VA en Vlaams Belang worden in 2024 een feest.

Tijdens een discussie over de mogelijke versoepelingen van het Vlaamse stikstofakkoord komt het tot een aanvaring tussen minister @Zu_Demir en @StefaanSintobin. Vooral het feit dat Demir haar neus dichtknijpt tijdens de tussenkomst van Sintobin valt bij hem in slechte aarde. pic.twitter.com/Qe9AcTfxkh — Vlaams Parlement TV (@vptvlive) June 9, 2023

Ramptoerisme (2)

De Brakelse burgemeester hoopt zo de schade te beperken. Want de mensen hebben het gehad met Open VLD, maar misschien niet met de familie De Croo. Het afgelopen weekend boden de Brakelse bekendste Vlamingen het ‘20ste De Croo Volksfestijn’ aan. Toch ‘wordt het vel van de beer beter niet verkocht voor hij is geschoten en in de diepvries ligt’, zoals een bekend De Croo’isme luidt. Zo waarschuwt de plaatselijke bakkersvrouw: ‘De mensen zijn verzuurd en die pensioenaffaire was olie op het vuur. Dat is hier blijven plakken. Zo rijk zijn dat je zelfs niet merkt dat er 200.000 euro extra op je rekening staat (bij vader De Croo, red.). En dat straalt ook af op de premier.’

‘Dat pikt, hé’ (2)

De tussenkomst van Demir doet denken aan de legendarische passage van Brussels Parlementslid Jef Van Damme (Vooruit). Die verloor in een commissie van het Brussels Parlement nu bijna zes jaar geleden het geduld met zijn collega van Vlaams Belang. ‘Meneer Lootens-Stael ik ben u kotsbeu, ga met uw haatdragende zever buiten.’ Toen Dominiek Lootens-Stael tegenpruttelde, kreeg hij ‘zwijg, gij zwarte rakker!’ te horen. Nadien groeide dat aan tot ‘zwijg, gij bruine rakker!’ Uiteindelijk stapte de woedende Van Damme zelf op.