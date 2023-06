Berlusconi, de premier die radicaal-rechts mainstream maakte

Silvio Berlusconi is dood. Hij gaat de geschiedenis in als de man van de bunga bunga-feestjes en AC Milan, maar hij is veel meer dan dat. Berlusconi heeft drie decennia lang zijn stempel gedrukt op de politiek in Italië en ver daarbuiten. Want zonder Berlusconi geen radicaal-rechts aan de knoppen, geen Giorgia Meloni en misschien zelfs geen Donald Trump.

VOLG DS VANDAAG OP:





Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS Journalist Ine Roox| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Charlotte De Ro, Sophie Faict| Eindredactie Alexander Lippeveld| Audioproductie en Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.