Een nieuw licht op Antwerpen, Nick Cave en zwangerschap: dit zijn de beste non-fictieboeken van het moment

Sommige onderwerpen verdienen onze langere aandacht. We selecteren voor u graag de interessantste non-fictieboeken die u de wereld beter helpen begrijpen.

filosofie Jonna Bornemark Ik ben zee en hemel

Filosoferen was lang bijna uitsluitend voorbehouden aan mannen. Dat heeft gevolgen voor de onderwerpen waarover tot dusver werd nagedacht: laten we zeggen dat het in mindere mate over het dagelijks leven of over moederschap ging. De Zweedse filosoof Jonna Bornemark brengt daar verandering in met Ik ben zee en hemel, haar ‘filosofie van de zwangerschap’. Bornemark, zelf moeder van drie, ontleedt haar eigen ervaringen en komt zo tot stellingen op het gebied van metafysica, ethiek, politiek en logica die wel stroken met de manier waarop elk leven begint.

Querido, 240 blz.

Schrijfster Bregje Hofstede, zelf moeder, las het boek. Haar tekst leest u hier.

geschiedenis Bart De Wever, Johan Vermant Het verhaal van Antwerpen

Bart De Wever heeft alweer een nieuw boek, en het is uitstekend. Samen met zijn woordvoerder Johan Vermant schreef hij Het verhaal van Antwerpen, een erg genietbare en veelzijdige geschiedenis van Antwerpen. Aan de hand van goed gekozen anekdotes en 33 ‘vensters’ waaieren de historische verhalen over de Koekenstad uit tot in het jaar 1923. Samen vormen ze een heerlijke grabbelton van stories die de stad gedurende de jaren hebben gekleurd.

Pelckmans, 656 blz.

Lees de recensie hier.

biografie Jonathan Eig King

In King. Een leven gaat de Amerikaanse biograaf Jonathan Eig op zoek naar de mens achter Martin Luther King, niet het minst omdat er sinds 2014 onthutsende feiten over het icoon aan het licht zijn gekomen. Als King een heilige was dan een zoals de Schotse schrijver Robert Louis Stevenson die omschreef: ‘Heiligen zijn zondaars die blijven proberen’.

Hollands Diep, 768 blz.

Lees de recensie hier.

Memoires Lisa Fittko Vlucht over de Pyreneeën. Mijn tocht met Walter Benjamin

De moedige verzetsstrijder Lisa Fittko (1909-2005) speelde een belangrijke rol in de laatste dagen van Walter Benjamin. Ze hielp de Duits-Joodse filosoof om de gevaarlijke Franse grens met Spanje in de Pyreneeën over te steken. Haar Vlucht over de Pyreneeën. Mijn tocht met Walter Benjamin is een uniek ooggetuigenverslag en is eindelijk vertaald.

Cossee, 288 blz.

Lees de recensie hier.

non-fictie David Foster Wallace Dit is water

Deze zomer studeert opnieuw een generatie jongeren af. Hopelijk krijgen ze op school een speech mee als afscheidsgeschenk. Eén zoals het legendarische Dit is water van David Foster Wallace. Een prachtige tekst over wat ‘leren denken’ precies betekent en hoe dat ons kan helpen om dag in dag uit (mede)mens te zijn.

Koppernik, 104 blz.

De Nederlandse schrijver Auke Hulst las de tekst – hij blijkt actueler dan ooit. U leest zijn bespreking hier.

non-fictie Paul Auster Bloedbadnatie

Een Amerikaan heeft 25 keer meer kans om neergeschoten te worden dan een andere westerling. Meesterverteller Paul Auster imponeert in Bloedbadnatie met zijn schets van hoe vuurwapens meer mensen treffen dan dodelijke slachtoffers alleen. Soms generaties ver. In het boek zijn aangrijpende foto’s opgenomen van zijn schoonzoon, de fotograaf Spencer Ostrander: die doorkruiste twee jaar de VS om beelden te maken van locaties waar de voorbije dertig jaar beruchte schietpartijen plaatsvonden.

De Bezige Bij, 176 blz.

U leest de recensie hier.

Interviewboek Nick Cave en Seán O'Hagan Faith, hope and carnage

Met een bijzonder openhartig interviewboek laat Nick Cave dieper dan verwacht in zijn ziel kijken, als songschrijver, rouwende vader en helende mens. De Ierse journalist Seán O’Hagan sprak Cave meer dan veertig uur voor Faith, hope and carnage. Een waarlijk revelerend boek voor iemand die je al lang dacht te kennen.

Canongate, 320 blz.

U leest de bespreking hier.

filosofie Jürgen Habermas Een nieuwe structuur­verandering van het publieke domein

Byung-Chul Han Infocratie

Sociale media zijn een bedreiging voor het publieke debat. Het doet zelfs onze democratie stokken, vindt de Duitse filosoof en socioloog Jürgen Habermas in Een nieuwe structuur­verandering van het publieke domein. Volgens de Koreaans-Duitse denker Byung-Chul Han moeten we ons vooral zorgen maken over de crisis van het luisteren, treedt hij Habermas in Infocratie bij.

Boom, 128 blz.

Ten Have, 96 blz.

Lees de bespreking van beide boeken hier.

Memoires Margo Jefferson Het bouwen van een zenuwstelsel

Met haar experimenteel memoir Het bouwen van een zenuwstelsel probeert de Amerikaanse Pulitzer-winnaar Margo Jefferson iets ongezien ambitieus: inbreken in het commandocentrum van ons zenuwstelsel. Specifieker: in hoe we denken over het zwarte lichaam, welke (kwalijke) historische reflexen zich in ons kenniscentrum genesteld hebben. Aan de hand van onder meer verhalen van overleden familieleden en sleutelmomenten uit haar eigen leven bouwt ze een web van betekenis.

Arbeiderspers, 208 blz.

De Belgisch-Amerikaanse schrijfster Chika Unigwe las het boek. U vindt haar bespreking hier.

Literatuurgeschiedenis Frits van Oostrom De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk

Al een leven lang leeft de Nederlandse hoogleraar Frits van Oostrom met het middeleeuwse meesterwerk Van den vos Reynaerde. Die grote liefde voor de sluwe vos schreef hij neer in een persoonlijke hommage aan den fellen metten roden baerde. Het resultaat: De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk, een prachtige turf van 592 bladzijden. Van Oostrom: ‘Mensen houden van winnaars. De vos wint.’

Prometheus, 592 blz.

Lees het interview met Frits van Oostrom hier.

Test met deze quiz uw canonkennis: hoe goed kent u Reynaert de vos?

geschiedenis Rolf Falter 1302. Het jaar van de mythe

Maar weinig middeleeuwse gebeurtenissen verhitten vandaag nog zo sterk de gemoederen als de Guldensporenslag. Was het een kantelpunt of louter een fait divers? De impact van de beruchte Guldensporenslag wordt pas duidelijk wanneer we de mythe achterwege laten. Dat is ook wat historicus Rolf Falter probeert te doen in de nieuwe versie van zijn boek 1302. Het jaar van de mythe.

Lannoo, 352 blz.

Lees de recensie hier.

non-fictie Lola Lafon Als je naar dit lied luistert. Een nacht in het Achterhuis

Op 18 augustus 2021 nam de Franse schrijfster Lola Lafon de trein naar Amsterdam, klom de steile trap op naar het Achterhuis en verschanste zich in de ruimte achter de draaibare boekenkast waar Anne, haar zus, haar ouders en nog vier anderen zich 25 maanden schuilhielden, tot ze op 4 augustus 1944 door de Gestapo werden gearresteerd en gedeporteerd. De neerslag van die doorwaakte nacht, Als je naar dit lied luistert, werd bij verschijnen in Frankrijk gretig gelezen. Lafon rekent in haar boek af met de mythe van Anne Frank als het lieve meisje dat ondanks alles in de goedheid van de mensen bleef geloven.

De Arbeiderspers, 192 blz.

Lees de recensie hier.