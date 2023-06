Dermagne wil transactiekosten elektronische betalingen drastisch verlagen

Dat de transactiekosten voor elektronische betalingen in ons land tot bijna drie keer hoger mogen liggen dan in Nederland, stuit op onbegrip bij de minister van Economie. Maar de vergoeding voor banken is slechts een deeltje van de prijs.

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne wil de transactiekosten bij elektronische betalingen verlagen voor de handelaar. In zijn voorstel pleit hij voor een plafond van 0,02 euro per transactie, meldt de PS’er in een persbericht. Dat is in Nederland vandaag al het geval, en ‘ik zou dat ook graag zien in België, waar het plafond momenteel bijna drie keer hoger ligt: 0,056 euro’, aldus Dermagne. Daarnaast moeten handelaars een vergelijkingstool krijgen om elektronische betaaloplossingen te vergelijken.

Elektronisch betalen wint steeds meer aan belang bij de consument, ook door de verplichting voor de handelaar om het aan te bieden en door het dalende aantal geldautomaten. ‘De toename van het aantal elektronische transacties levert voor de banken mooie marges en winsten op. Dat de kosten dalen, moet ook worden doorgerekend aan de detailhandel, met name de kleine zelfstandige winkeliers’, klinkt het. Die kosten voor de handelaar blijven een ‘grote bezorgdheid’.

‘Eindelijk vooruitgang’

Dermagne dokterde een voorstelling tot wijziging uit van het koninklijk besluit dat een plafond voor kaartbetalingen bepaalt. Het voorstel werd vrijdag al besproken op het kernkabinet. De minister heeft nu de gouverneur van de Nationale Bank, de voorzitter van de financiële regulator FSMA, consumentenorganisatie Test Aankoop en bankenfederatie Febelfin gevraagd om advies te geven over het voorstel. Dat wordt binnen twee weken verwacht.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) reageert alvast ‘verheugd’ op het voorstel. ‘We stellen die eis al maanden en zijn blij dat er eindelijk vooruitgang wordt geboekt. Ook zelfstandigenorganisatie Unizo spreekt over “een zeer goede stap”, maar wijst erop dat de transactiekosten voor banken maar één factor zijn in de prijs van elektronische betalingen. Zo moeten ook vergoedingen worden betaald aan onder meer Visa en Mastercard en rekenen bedrijven als Worldline of CCV, die de betalingen verwerken, ook een vergoeding aan. ‘We moeten vermijden dat de kosten langs een kant worden verlaagd, terwijl ze elders worden verhoogd’, zegt topman Danny Van Assche. Hij vraagt een ‘totaalplan’ voor het elektronische betaalverkeer.

Met zijn voorstel neemt Dermagne opnieuw de banken in het vizier. De afgelopen weken voerde de regering de druk op de banken op om de spaarrente op te trekken, nu centrale banken dat ook hebben gedaan. Dermagne vroeg vorige week nog aan de Belgische Mededingingsautoriteit om verschillende bankdiensten te onderzoeken.

Lees ook