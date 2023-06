Een hevige brand in de Gentse Bloemekenswijk heeft maandag het leven gekost aan een 25-jarige man en zijn twee kinderen van van vier jaar en negen maanden oud. De moeder van het gezin raakte zwaargewond.

De brand in de woning in de Fuchsiastraat brak uit rond de middag en was meteen zeer hevig, met veel rookontwikkeling. Een buurtbewoner zag de moeder van het gezin naar eigen zeggen uit het raam zien springen. De vrouw werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De rest van het gezin, een 25-jarige vader en zijn twee jonge kinderen van vier jaar en negen maanden oud, zijn niet uit de brandende woning zijn geraakt. Familie van het gezin is ondertussen ter plaatse en wordt opgevangen door de politie en de hulpdiensten.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het parket stelde een branddeskundige aan en een wetsgeneesheer. Er kwam ook een afstappingsteam ter plaatse en een onderzoeksrechter.