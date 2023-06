Verenigde Staten dienen officieel verzoek in om opnieuw toe te treden tot Unesco : ‘Sterke daad’

De Verenigde Staten hebben een officieel verzoek ingediend om weer deel uit te maken van Unesco, de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag aangekondigd.

De VS trokken zich eind 2018 uit Unesco terug. De toenmalig Amerikaanse president Donald Trump nam die beslissing vanwege de ‘anti-Israëlische vooringenomenheid’ van de organisatie. In 2011 hadden de VS hun financiële bijdragen aan Unesco al opgeschort, uit protest tegen het besluit om Palestina als lidstaat te aanvaarden.

In maart liet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, al weten dat de VS opnieuw lid willen worden van Unesco. Een assistent van Blinken meldde maandag dat ‘we namens het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten dat de VS de eer hebben om een plan voor te stellen om terug toe te treden tot Unesco’.

De topvrouw van de VN-organisatie, Audrey Azoulay, verwelkomt de beslissing als ‘een sterke daad’.