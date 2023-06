Zeker tien bruiloftsgasten overleden bij busongeval ten noorden van Sydney

In de Australische Hunter-regio, ten noorden van Sydney, zijn zondag bij een busongeval tien mensen om het leven gekomen, 25 anderen raakten gewond. Dat meldt de Australische politie.

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een eenzijdig ongeval, getuigen melden geen andere voertuigen in de buurt te hebben gezien rond het tijdstip van het ongeval, 23.30 uur Australische tijd. Ten tijde van de crash zou het mistig geweest zijn.

De bus vervoerde zo’n 40 gasten die net een bruiloft hadden bezocht op een nabijgelegen wijnmakerij. De Hunter Valley is een populaire regio bij toeristen, vooral omwille van het wijnproeven. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niks bekendgemaakt.

De 58-jarige chauffeur van de bus is gearresteerd en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek en tests. Lokale media melden dat hij voor het ongeluk ‘onregelmatig’ zou hebben gereden.

‘Het is zo wreed, zo verdrietig en zo oneerlijk dat zo’n vreugdevolle dag, op een prachtige plek, eindigt met zo’n verschrikkelijk verlies aan mensenlevens en verwondingen’, zei de Australische premier Anthony Albanese op een persconferentie. ‘Mensen huren een bus voor bruiloften om hun gasten veilig te houden. En dat draagt alleen maar bij aan de onvoorstelbare aard van deze tragedie.’

Lees ook