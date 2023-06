Populaire kunstenaarswoning in Cherson onder water na dambreuk

Kunstenaars uit heel Oekraïne bezochten het huis van Polina Rayko, waarvan velen vrezen dat het verwoest is na de instorting van de Kachovka-dam.

De dambreuk in Oekraïne treft ook populair erfgoed. De woning van Polina Rayko, die op hoge leeftijd uitgroeide tot een symbool van de naïeve volkskunst, wordt algemeen geprezen als een nationale schat. Haar voormalige huis in Oleschky is volledig gedecoreerd met wandschilderingen, waarvoor de kunstenares zich inspireerde op de natuur uit haar omgeving.

De woning ligt in door Rusland bezet gebied, dus het is niet mogelijk om de situatie ter plaatse te checken. ‘Het laatste wat we weten is de verklaring van de buren dat de eerste verdieping van hun huis overstroomd is’, zegt Simon Chramtsov, een kunstenaar en ontwerper uit Cherson aan The Guardian. ‘Wat betekent dat Rayko’s huis tot aan het dak onder water zal staan. Als er iets overleeft, zal het fragmentarisch zijn.’

Vast staat dat alleen al een paar dagen onder water onherstelbare schade zal toebrengen aan het huis. Het was gebouwd met samanna, een mengsel van klei, stro en zand en bedekt met kalkzandsteen.

Het huis is opgetrokken uit samanna, een mengsel van klei, stro en zand en bedekt met kalkzandsteen. Foto: Yescom

Volgens kunsthistorica Oksana Semenik was het huis van Raiko haar belangrijkste en enige kunstwerk. ‘We hebben haar erfgoed en fysieke aanwezigheid verloren’, meldde ze op Twitter.

Debuut op 69 jaar

Rayko maakte deel uit van een traditie van naïeve kunst of volkskunst die een bron van inspiratie werd voor Oekraïense artiesten. Ze begon met schilderen op haar 69, als een manier om haar verdriet te verwerken. Haar man en haar dochter waren overleden, haar verslaafde zoon raakte op het slechte pad. Tot aan haar dood in 2004 beschilderde Rayko alle negen kamers van het huis.

Het verlies betekent een nieuwe slag voor de traditionele kunst in Oekraïne. Monumenten en kunstschatten zijn het voorbije jaar wel vaker het doelwit geweest bij de invasie. Bij het binnenvallen van de stad Ivankiv vernielde het Russisch leger het plaatselijk historisch museum met 25 werken van Maria Prymachenko. Zij geldt als een van de bekendste Oekraïense volkskunstenaars. Chagall en Picasso waren fans van haar werk, in Kiev werd een boulevard naar Prymachenko genoemd. ‘Een bewuste aanval op de Oekraïense cultuur’, noemden de kranten het bombardement toen.

