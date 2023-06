In Colombia hebben de lokale autoriteiten nieuwe videobeelden gedeeld van de vier kinderen die gered werden in de jungle. De beelden, die afgelopen vrijdag gemaakt werden, tonen hoe soldaten de kinderen opvangen en eten geven. De kinderen werden nadien overgebracht naar een militair ziekenhuis in de hoofdstad Bogota.

Op de beelden, gefilmd met een smartphone, zijn Lesly Jacobombaire Mucutuy (13), Soleiny Jacobombaire Mucutuy (9), hun broertje Tien Noriel Ranoque Mucutuy (4) en babyzusje Crisin Neriman Eanoque Mucutuy (11 maanden) te zien. De kinderen waren uitgedroogd, ondervoed en stonden vol insectenbeten, maar verkeerden alle omstandigheden in acht genomen in relatief goede gezondheid.

Op de lokale tv vertelden deden de inheemse redders het relaas van de ontmoeting: ‘De oudste dochter rende naar me toe met de baby in haar armen. ‘Ik heb honger’, zei ze. Een van de twee jongens lag op de grond. Hij stond op en zei tegen mij: ‘Mijn moeder is dood.’

‘We hebben hen onmiddellijk met positieve woorden toegesproken en gezegd dat we vrienden waren, dat we namens de familie waren gekomen, de vader, de oom ...’, aldus Nicolas Ordonez Gomes, een van de redders. Dezelfde jongen zou dan geantwoord hebben dat hij ‘brood en worstjes’ wilde.

