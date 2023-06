Bondscoach Domenico Tedesco heeft Aster Vranckx en Johan Bakayoko opgeroepen als vervangers bij de Rode Duivels na de blessure van Kevin De Bruyne. Het duo was eerst opgeroepen voor het EK U21 met de nationale beloften, maar zal nu dus meedoen met de grote jongens in de kwalificatiematchen voor het EK 2024 tegen Oostenrijk en Estland. Het is niet duidelijk of ze erna nog zullen aansluiten bij de U21.