Zoon Soros neemt over van vader

De bekende filantroop en miljardair-investeerder George Soros (92) laat zijn imperium over aan zijn zoon Alex.

Alex Soros krijgt de controle over de Open Society Foundations (OSF), een stichting die 25 miljard dollar beheert en schenkingen doet aan allerhande humanitaire en democratische doelen, gaande van burgerrechten tot klimaatverandering. OSF is actief in verscheidene landen en geeft jaarlijks zowat anderhalf miljard uit aan goede doelen.

Alex Soros (37) kondigt in de Wall Street Journal aan dat hij zich ‘meer politiek’ zal opstellen dan zijn vader. Hij maakt zich vooral zorgen over de mogelijkheid dat Donald Trump kan terugkeren als Amerikaans president en doet uitschijnen dat hij een grote financiële rol wil gaan spelen in de komende verkiezingscampagne. ‘Ik zou heel graag minder geld zien omgaan in de politiek, maar zolang de andere kant het doet, zullen ook wij het moeten doen’, zegt hij.

De Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros verwierf een fortuin met beursspeculatie. Hij is al langer een geliefkoosd doelwit van radicaal-rechts, dat hem opvoert in allerlei complottheorieën.

