Vrouw bevalt in toiletten zeedijk De Panne, jonge redders reanimeren baby

Een vrouw is zondagvoormiddag in de openbare toiletten aan de zeedijk van De Panne bevallen. Het ging om een vroeggeboorte. De baby vertoonde eerst geen teken van leven, maar jonge strandredders konden de baby reanimeren.

De bevalling gebeurde nog voor de start van de dienst van de redders om 10.30 uur. ‘Maar ik vraag mijn manschappen – allemaal jobstudenten – om een half uur vroeger aanwezig te zijn, zodat ze tijdig aan de waterlijn staan’, vertelt adjunct-hoofdredder Filip Jongbloet. ‘Gelukkig waren ze op tijd.’

Rond 10.20 uur kwam een Franstalige vrouw aangelopen en sprak een van de redders aan. Er zou iets gebeurd zijn in de openbare toiletten in het midden van de Zeedijk, ter hoogte van de Zeelaan.

In shock

‘Dat is op ongeveer twintig meter van onze hoofdpost’, zegt Jongbloet. ‘Mijn redders gingen onmiddellijk ter plaatse. Het is een bevalling, klonk het doorheen de portofoon. Slik, dat hebben we nog nooit meegemaakt.’

De dochter van de Franstalige vrouw was er onverwacht vroeg bevallen. Ze had haar baby’tje al in de handen, maar het vertoonde geen teken van leven. ‘De vrouw was helemaal van de kaart. Mijn EHBO-hulpverlener, ook een jobstudent, was met een interventierugzak ter plaatse gesneld om de reanimatie op te starten. Intussen had ik de hulpdiensten verwittigd. Eens ter plaatse namen zij de reanimatie over van mijn EHBO-hulpverlener. Het kindje is bij ons levend vertrokken.’

Alle lof

Met de mug-heli werd de baby overgebracht naar het ziekenhuis. ‘De redders en EHBO-hulpverleners kregen alle lof van de spoedarts, hun ingrijpen gaf het kind een levenskans’, zegt burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Het Plan - B). ‘De toestand van het kind en de moeder is stabiel.’

Spoedarts Ignace Demeyer noemt de reanimatie van een premature baby niet vanzelfsprekend. ‘Een prematuurtje in die omstandigheden reanimeren is zeer bewonderenswaardig. Vooral: je moet het durven. Vooral dat is knap. Technisch gezien is een hartmassage bij een prematuurtje hetzelfde als een gewone hartmassage. Je moet alleen niet hard duwen en je moet niet zoveel lucht inblazen zoals bij een volwassene. De hartmassage moet ook wel sneller gebeuren. Maar je moet dus ook je mond op de mond van het baby’tje plaatsen. En vooral dat verdient echt een pluim om dat te durven bij een prematuurtje. Het toont aan dat de strandredders echt wel een goeie opleiding hebben gehad.’

Emoties verwerken

De opmerkelijke interventie liet wel een diepe indruk na. ‘We zullen nog samenzitten om de emoties te verwerken’, zegt Jongbloet. ‘Ik moet erover waken dat mijn manschappen, allen tussen de 18 en 26 jaar, deze ervaring goed doorkomen. Het is niet vanzelfsprekend voor een hulpverlener om plots op een prematuurtje te beginnen reanimeren. We leren het wel in de cursus, maar in de praktijk is dat allerminst evident. Ik ben trots op mijn ploeg.’

