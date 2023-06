Gewapende man in woning van vader verschanste neergeschoten en afgevoerd

Een gewapende man die zich zondagnacht verschanste in de woning van zijn vader in het Oost-Vlaamse Lede is neergeschoten door de speciale eenheden.

De man zou zijn ouderlijke woning in Steenstraat in Lede zondagavond omstreeks 19.45 uur binnengedrongen zijn. De vader van de man kon de woning verlaten en schuilen bij de buren. De politie en de speciale eenheden kwamen snel ter plaatse. De straatverlichting werd gedoofd.

Het blijkt niet de eerste keer te zijn dat de 29-jarige K.R. de woning van zijn vader binnendringt. Ongeveer twee jaar geleden, op 5 september 2021, verschanste de man zich al eens in de woning van zijn vader. De speciale eenheden overmeesterden toen K.R., die een gevangenisstraf kreeg voor drugsfeiten. Hij kwam pas twee maanden geleden vrij.

Maar K.R. deed dat dus zondagavond nog eens over. De politie probeerde hem met megafonen uit de woning te krijgen, maar hij weigerde zich over te geven.

De speciale eenheden grepen niet meteen in en besloten om een politiehond op pad te sturen. De man zou zich op de eerste verdieping bevonden hebben. Toen het rond 2.15 uur duidelijk werd dat hij het dier had aangevallen met een mes, gingen de speciale eenheden naar binnen en schoten ze K.R. neer. Met een zwarte kap werd hij in een ambulance gezet. Er kwam een MUG ter plekke, al zou hij nog leven. De politiehond is naar onze informatie gewond.