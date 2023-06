Eerste tekenen van droogte duiken op - Gelekt dossier wijst naar Oekraïense hand achter sabotage Nord Stream

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Ondanks nat voorjaar duiken eerste tekenen van droogte al op

Na een natte lente leken we water zat te hebben. Een lange periode zonder regen, waarvan het einde niet in zicht is, knaagt aan de reserves. De eerste voorzorgsmaatregelen zijn al van kracht. ‘We vallen van het ene uiterste in het andere.’ Lees meer

2. Gelekt dossier wijst naar Oekraïense hand achter sabotage Nord Stream

Onthullingen van The Washington Post lijken te bevestigen dat Oekraïne achter de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding zit. Een Europees inlichtingendossier, waarop de krant de hand kon leggen, heeft het over professionele saboteurs die in opdracht van de legertop in Kiev handelden. Lees meer