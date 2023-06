Badeend in Hongkong al leeggelopen

Sinds vrijdag dobberden twee enorme badeenden in Victoria Harbour in Hongkong. De knal­gele Doubleducks zouden er twee weken te zien zijn, maar bezoekers zagen al na een dag hoe een van de twee was gereduceerd tot een gele plas in het water. Dat meldt de NOS.

Het is niet meteen duidelijk wat de oorzaak van het lek is. Mogelijk speelde de hitte een rol: het is in Hongkong ruim 30 graden.

De drijvende kunstwerken zijn vijftien jaar geleden bedacht door de Nederlander Florentijn Hofman, met de bedoeling mensen een moment van plezier te bezorgen. Ze waren al te zien in onder meer Amsterdam, Sydney, Osaka, Los Angeles en Hongkong, in 2013. Tien jaar later keerde Hofman met twee badeenden terug naar Hongkong – een verwijzing naar de coronapandemie, ‘die ons liet inzien hoe belangrijk het is om het moment te beleven en samen te zijn’, aldus Hofman.

In 2013 ontploften ook al twee badeenden van Hofman in Taiwan. Of de lekke eend nog te repareren valt en in volle glorie kan worden hersteld, is nog niet duidelijk. (vdbv)