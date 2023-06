Dichter Alara Adilow wint C. Buddingh’-prijs

Alara Adilow krijgt de C. Buddingh’-prijs voor haar debuutbundel Mythen en stoplichten. Adilow (1988), een dichter van Somalische afkomst die in Antwerpen woont, kreeg voor de bundel ook al de Herman de Coninckprijs. Adilow is trans vrouw, transitie is een belangrijk thema in de bundel. Mythen en stoplichten is ‘een bundel die een universum schept dat woekert, krimpt, sterft en zichzelf opnieuw uitvindt’, aldus de jury. ‘Een fabelachtig debuut, waarin elk gedicht bol staat van de prachtige regels.’ (vdbv)