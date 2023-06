Guardiola opent jacht op Real Madrid: ‘We komen eraan’

Na vijftien jaar zwaar investeren is het Pep Guardiola gelukt: Manchester City de Champions League schenken. De eerste van vele?

Pep Guardiola is de eerste trainer in de geschiedenis van het voetbal die een tweede keer, met een andere club dan nog, de treble wint. Champions League, landstitel en beker. Dit weekend deed hij het (eindelijk) met Manchester City, veertien jaar geleden ook al met Barcelona. ‘Veertien, dat was ook het nummer van Johan Cruijff’, vertelde hij op het persmoment na de Champions ­League-finale over zijn grote voorbeeld en voormalige trainer bij Barcelona.

Guardiola is een gevoelsmens en dit weekend viel er duidelijk een zware last van zijn schouders. Na bijna vijftien jaar zwaar investeren heeft hij Manchester City eindelijk de Beker met de Grote Oren geschonken. De zucht was van in Istanbul tot in Manchester en zeker ook tot in Abu Dhabi te horen. ‘Weet je wat de voorzitter na de wedstrijd tegen mij zei? ­Volgend jaar is het op Wembley, hé. Ik ga niet zeggen wat ik daarop geantwoord heb.’

Nog dertien te gaan

De vele miljoenen die in de ploeg werden gepompt, hebben eindelijk opgeleverd. ‘We hebben nu onze eerste Champions League te pakken. Real Madrid, we komen eraan. Nog dertien te gaan’, ­grapte Guardiola, die achter zijn glimlach ongetwijfeld bloed­serieus was.

Na zijn twee vorige Champions League-overwinningen met Barcelona verdient Guardiola zijn derde Champions League-trofee. Hij staat soms als een waanzinnige langs de lijn te coachen, maar ­steeds weer verrijkt hij het voetbal. Soms met het tot leven wekken van oude ideeën, soms met iets helemaal nieuws. Altijd met het idee om spektakel te brengen. ‘En te winnen’, voegde hij eraan toe.

Met drie zeges in de Champions League heeft de ambitieuze coach er nog altijd eentje minder dan Real-coach Carlo Ancelotti, maar hij is dus niet van plan om hier al te stoppen. ‘Ancelotti, ik kom eraan’, zei Guardiola.

Sjeik Mansour (rechts) was met aangepaste sjaal aanwezig. Foto: afp

Het geld van Abu Dhabi

Sjeik Mansour, de eigenaar van Manchester City, was in Istanbul voor het eerst in dertien jaar op een wedstrijd van zijn ploeg aanwezig. Alsof hij wilde zeggen: nu moet het eindelijk eens gebeuren. Manchester City investeerde 632,2 miljoen euro in de basiself, Inter 122 miljoen. Falen leek verboden. ‘Ik hoef hier niet flauw over te doen’, gaf Pep Guardiola volmondig toe. ‘Zonder het geld van Abu Dhabi had ik hier niet gezeten. Het geld heeft deze club groot gemaakt.

‘Maar er is meer. Er is een visie. Een standvastige visie. Ik heb hier nu zeven jaar geprobeerd om die Champions League te winnen. Dat is zes keer mislukt. Hoeveel trainers zouden er dan niet ontslagen worden? Hier heeft men altijd vastgehouden aan de visie. Dat is het geheim van deze club. Daarom is ze zo sterk.’

Lees ook