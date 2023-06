Mintjens reikt Paul Gheysens de hand

Tania Mintjens, de eigenaar van de gronden waarop het Bosuilstadion staat, lanceert een meerpuntenvoorstel om uit de impasse rond Tribune 2 te raken. Dat leidt tot afwachtende reacties.

‘Het is goed dat we na al die jaren weten wat haar standpunt is. We gaan dat nu eerst grondig bestuderen.’ Paul Gheysens, de voorzitter van landskampioen Antwerp, reageerde dit weekend kort op het voorstel dat Tania Mintjens heeft gelanceerd.

De zakenvrouw en eigenares van de gronden waarop de Bosuil staat, is een volbloed Antwerp-supporter. Om de lokale verankering te verzekeren denkt ze er niet aan haar gronden te verkopen. De oude en versleten Tribune 2 blijft nu elke thuismatch gesloten, waardoor de club heel wat inkomsten mist. Maar Gheysens wil er geen nieuwe tribune laten verrijzen, zolang hij de gronden niet in handen heeft.

Mintjens reikt hem nu de hand met een meerpuntenvoorstel. Ze wil onder meer de huidige erfpachtovereenkomst van de gronden, die loopt tot 2052, stopzetten en een nieuwe afsluiten met een looptijd van 99 jaar. Ook vraagt ze garanties dat alle opbrengsten van het stadion de club ten goede komen. Mintjens zou bovendien graag zien dat de supporters een vaste vertegenwoordiger krijgen in de raad van bestuur.

Niet om het geld

‘Er is nog een beetje onderhandelingsmarge, maar op bepaalde punten niet’, zei Mintjens in Gazet van Antwerpen. ‘We doen op enkele vlakken stevige toegevingen en proberen niet onredelijk te zijn. We verwachten dat ook van Paul Gheysens.’ Haar zaakwaarnemer, Francis Vanderhoydonck, nam dit weekend contact op met de supportersfederatie van Antwerp om een en ander toe te lichten. Volgens woordvoerder Dominik Van Landeghem heeft ‘Mintjens duidelijk een rood-wit hart en is het haar niet om het geld te doen’.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) zei zondagmiddag in VTM nieuws dat er zo snel mogelijk een akkoord moet komen. Hij nam het op voor Gheysens. ‘Hij heeft gelijk: hij wordt geblokkeerd. Hij wil een volledig stadion bouwen en heeft alle ­succes gebracht. Hij zou dat moeten kunnen doen’, aldus De Wever.

