Elfjarig meisje in Frankrijk doodgeschoten door buurman, vader zwaargewond

In het Franse Plovenez-du-Faou, in het departement Finistère in Bretagne, heeft een Nederlandse man zaterdagavond zijn elfjarig buurmeisje doodgeschoten in haar tuin. Dat meldt het parket van Quimper zondag. Haar vader raakte zwaargewond.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek ‘dook de buurman van de slachtoffers – een Nederlandse man van 71 – plots op met een vuurwapen, en schoot hij verschillende keren in de richting van de slachtoffers, die zich in de tuin bevonden. Daarna verschanste hij zich samen met zijn echtgenote in zijn woning’, aldus het parket. De twee gaven zich uiteindelijk over na een tussenkomst van de gendarmerie, en werden in hechtenis geplaatst.

Een 11-jarig meisje overleefde de schietpartij niet, haar vader raakte zwaargewond. Ook de moeder van het meisje raakte gewond, maar zij verkeert niet in levensgevaar. Haar achtjarige zusje raakte niet gewond, maar is in shock.

De motieven achter het drama zijn nog niet bekend. Het parket meldt dat er tussen de buren al jaren een conflict zou heersen over een stuk grond dat grenst aan beide eigendommen. Volgens een bron binnen de gendarmerie zouden de slachtoffers de Britse nationaliteit hebben.

