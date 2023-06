Moslimexecutieve reageert verbolgen op oprichting Moslimraad

De kersverse ‘Moslimraad van België’ (MRB) wil de nieuwe, officiële gesprekspartner van de islamitische geloofsgemeenschappen zijn voor de overheid. Sinds minister van Jusitie Vincent Van Quickenborne vorig jaar de erkenning van de Moslimexecutieve introk, was er een vacuüm. De Executieve reageert bijzonder verbolgen.

Afgelopen vrijdag verscheen de oprichtingsakte van de Moslimraad van België (MRB) in het Belgisch Staatsblad, ondertekend door vier stichtende leden. Onder hen Mimoun Aquichouh, de imam van Vilvoorde, en islamoloog Michaël Privot, verbonden aan de universiteit van Luik. De vzw is, naar eigen zeggen ‘op voorlopige basis’, ‘het orgaan dat instaat voor de dialoog tussen de moslimgemeenschappen van België en de burgerlijke overheid.’ De MRB wil de vernieuwing belichamen van de moslimvertegenwoordiging.

Tot september vorig jaar was de spreekbuis van de moslimgemeenschappen de Moslimexecutieve (EMB), maar voogdijminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) trok de erkenning van het EMB in na een lang aanslepend conflict over de ‘noodzakelijke’ hervorming van het orgaan. Van Quickenborne wilde komaf maken met bemoeienis uit landen als Marokko of Saudi-Arabië en dat zegde de EMB toe. Maar in de praktijk gingen de pogingen van het EMB niet ver genoeg voor de liberaal. Hij hekelde het gebrek aan transparantie en democratie binnen het EMB.

Met de erkenning verloor het orgaan ook subsidies, sindsdien klaagt het EMB over een totaal gebrek aan overleg met de minister. Vorige maand kondigde voorzitter Mehmet Üstün aan juridische stappen te ondernemen. Eerder ving het EMB al bot voor de Raad van State.

‘Ontoelaatbaar’

Zondag laat het EMB opnieuw van zich horen, naar aanleiding van de ‘overhaaste’ oprichting van de Moslimraad. ‘De zetel van deze nieuwe vzw bevindt zich op hetzelfde adres als het EMB. Het onbegrijpelijke gedrag van de minister van Justitie tegenover de islamitische eredienst is onaanvaardbaar en vormt een ontoelaatbare inmenging in de vrijheid van godsdienst, zoals erkend door de Belgische grondwet. Dit is des te meer het geval omdat het EMB de minister van heeft verzocht om betrokken te worden bij de discussies over de representativiteit van de islamitische eredienst, maar hij blijft desondanks in het geheim en niet transparant handelen.’

De Moslimexecutieve is niet van plan om plaats te ruimen en verklaart bij monde van Üstün te zullen doorwerken, en de afgesproken hervormingen te zullen doorvoeren. Zo zullen er in september bestuursverkiezingen plaatsvinden.

Lees ook