‘Mirakel van de jungle’: zo hield Lesly (13) haar zusjes en broer veertig dagen in leven

Un milagro, een mirakel. Zo wordt de redding van de vier kinderen in het Colombiaanse Amazonewoud genoemd. Sinds 1 mei waren ze vermist. Ze overleefden op zaden en cassavemeel. ‘Spreken doen ze nog niet veel.’

‘“Tío, ik wil mijn schoenen. Maar mijn voeten doen pijn.” Dat is wat één van hen me zei.’ Een overgelukkige Dairo Juvenal Mucutuy kon zijn nichtjes en neefje zaterdag heel even spreken in het militair hospitaal van Bogotá, luttele uren na hun redding uit het dicht­begroeide Amazonewoud in ­Colombia. Uitgedroogd, ondervoed en vol insectenbeten, maar uiteindelijk in relatief gezonde toestand. Zo trof het Colombiaanse ­leger de vier kinderen aan die sinds 1 mei vermist waren.

Lesly Jacobombaire Mucutuy (13), Soleiny Jacobombaire Mucutuy (9), hun broertje Tien Noriel Ranoque Mucutuy (4) en babyzusje Crisin Neriman Eanoque Mucutuy (11 maanden) behoren tot het inheemse Witoto-volk. Ze vlogen die dag met hun moeder in een eenmotorig propellervliegtuigje de jungle over, op weg naar hun vader, Manuel Miller Ranoque. Die was gevlucht uit de jungle wegens bedreigingen van de Farc-rebellen. Het gezin zou bij hem komen wonen, maar zover kwam het nooit. Want het vliegtuig crashte en de drie volwassen inzittenden overleefden de crash niet. Hun namen? Hermán Mendoza, hoofd van het Witoto-volk, piloot Germán Murcia, en Magdalena Mucutuy, de moeder van de kinderen.

Moeder leefde nog

Volgens de Colombiaanse krant El Tiempo zou de 13-jarige Lesly aan vader Manuel gezegd hebben dat hun moeder nog vier dagen geleefd heeft. Tot ze zei tegen haar kinderen om zichzelf te redden. Ze droeg haar oudste dochter op om voor de drie anderen te zorgen.

‘Voor ze stierf, zei hun moeder: ga, vertrek, zoek hulp. Jullie hebben de liefde van jullie vader, jullie hebben hem nog. Dat is het enige wat ik weet.’

Alles wijst erop dat Lesly die taak fantastisch ter harte heeft genomen. Dankzij haar kennis van de geheimen van de jungle – zij weet van kindsbeen af welke ­zaden, vruchten en planten eetbaar zijn en welke giftig zijn – slaagden de vier erin om zich te voeden toen de voorraad cassavemeel uit het vliegtuigwrak op was. Ook vonden ze enkele van de 1.000 overlevingskits die de Colombiaanse luchtmacht boven de jungle had gedropt. Lesly wist de zoetwaterbronnetjes te vinden, beschermde haar jongere zusjes en broer en bepaalde de strategie. Op een bepaald moment heeft één van de speurhonden die het leger had ingezet, Wilson, hen een tijdje gezelschap gehouden, zo weet El Colombiano. Wilson is nog vermist.

‘De kinderen verplaatsten zich geregeld, dat maakte het moeilijk om hen te vinden’, aldus generaal Pedro Sánchez, die de reddings­actie ‘Operación Esperenza’ leidde. ‘Ze verstopten zich in bomen omdat ze bang waren van de wilde dieren. Ze scheurden hun kleren in repen en bonden die aan hun voeten.’

DS Video | Colombiaanse president bezoekt teruggevonden kinderen in ziekenhuis. Video: De Standaard

Moeilijk oriënteren

‘Dat is slim’, vindt survivalexpert Michel Gobin van Survival Team Belgium. ‘Kleine wondjes aan je voeten kunnen heel snel ernstig gaan infecteren.’ En wondjes lóóp je op in het extreem dichtbegroeide Amazonewoud: je ziet er geen vijf meter voor je uit. Alles prikt en steekt er. ‘Door de dichte begroeiing is het bijzonder moeilijk om je te oriënteren.’ Het is volgens hem geen toeval dat de vier jonge overlevers inheemse kinderen zijn. ‘Ze zijn vertrouwd met de jungle, bovendien is ook hun spijsverteringsstelsel gewend aan het eten dat ze daar vinden.’

Eten en drinken is er altijd ­genoeg in het oerwoud, weet ­Gobin. Je moet vooral een survivalplan hebben en dan: vuur maken. ‘Met vuur heb je meer comfort en schrik je ook wilde dieren af. Het geeft je ook een mentale boost.’

Peterschap

Of Lesley, Soleiny, Tien en Cristin vuur gemaakt hebben, is niet duidelijk. Maar het ziet ernaar uit dat ze 40 dagen in de jungle overleefd hebben zonder blijvend letsel. Ook de baby. ‘Ze spreken nog niet veel, ze moeten nog op krachten komen – ze krijgen vocht toegediend’, aldus generaal Sánchez. Hij is zondag door de vader van de kinderen gevraagd om peter te worden van de kleinste Cristin, die haar eerste verjaardag vierde in de jungle. Ook broertje Tien heeft nu een peter uit het militaire reddingsteam.

Meer dan 300 mensen hebben elke dag, met man en macht, naar de vier kinderen gezocht. Gemiddeld 100 van hen bleven kamperen in de tropische jungle, om er zodra het licht was met de hakbijl op uit te trekken in een ketting – om ­elkaar niet uit het oog te verliezen.

Verwacht wordt dat de kinderen nog twee à drie weken in het militair hospitaal van Bogotá blijven om fysiek helemaal op krachten te komen. De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft samen met zijn Defensieminister Iván ­Velásquez al contact met hen op­genomen. De excellenties prezen de ‘enorme veerkracht’ van de kinderen, zeker van oudste zus Lesly.

Waar ze nadien zullen wonen, is nog niet duidelijk aangezien vader Manuel een conflict heeft met de Farc-rebellen. Hij zegt voor zijn leven en dat van zijn kinderen te vrezen. ‘Ze zoeken me, dus de toekomst is onzeker’, reageerde hij voor op de Colombiaanse televisie. ‘Momenteel ben ik vooral dankbaar dat God mijn kinderen levend heeft teruggebracht. Als ze er klaar voor zijn, zullen zij zelf wel verklaringen afleggen.’