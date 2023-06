De Moor betreurt ‘harde woorden’ De Sutter over ‘extreemrechts geïnspireerd’ migratieakkoord

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Betreuren

Het nieuwe Europese migratieakkoord blijft de gemoederen beroeren, ook binnen de federale regering. ‘Dit is een akkoord dat duidelijk geïnspireerd wordt door het antimigratiediscours van extreemrechts’, zei vicepremier Petra De Sutter (Groen) tegen de radioredactie van VRT Nws. ‘Dat wordt gebruikt om mensen angst aan te jagen. Daardoor krijgen mensen die legitiem recht hebben op opvang het veel moeilijker. Ik betreur dat.’

Besturen

Het momentum voor Vlaamse onafhankelijkheid komt er in 2024. Dat was de overtuiging van Vlaams Belang, zondag op het communautaire congres in Lier. In de eerste plaats omdat de partij wellicht de grootste wordt op Vlaams niveau, en bijgevolg het initiatief kan nemen om een regering te vormen.

Harde woorden

In De zevende dag reageerde staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) verbaasd op de inschatting van De Sutter. ‘Die woorden stelden me wat teleur van een collega die ik wel apprecieer. Het waren harde woorden van mevrouw De Sutter voor een akkoord waaraan ze binnen de regering wel mee de goedkeuring gegeven heeft.’

Lange weg (1)

Dat laatste spreekt De Sutter niet tegen. ‘Als we naar de letter van het Europees migratie-akkoord kijken, is er geen sprake van detentie. Respect voor fundamentele rechten en het principe dat minderjarigen niet worden opgesloten, zijn trouwens punten waar Groen voor heeft gevochten binnen de regering,’ reageert ze aan De Standaard.

‘We vrezen wel voor de praktische uitvoering die onder invloed van het extreemrechtse discours staat in bepaalde lidstaten. Dit is overigens geen definitief akkoord: er moet nog onderhandeld worden met het Europees Parlement en daarna moet het finale akkoord nog groen licht krijgen van de nationale regeringen.’ De weg is dus nog lang.

Lange weg (2)

Terwijl de N-VA België wil opdelen vanuit het federale niveau, wil Vlaams Belang een soevereiniteitsverklaring laten goedkeuren in het Vlaams Parlement, waarna er onderhandelingen kunnen volgen met Wallonië. ‘Idealiter zal na die onderhandelingsperiode een scheidingsverdrag volgen, zoals we bij de Tsjechisch-Slovaakse scheiding hebben gezien’, zegt Gerolf Annemans. Ook Brussel zou bij Vlaanderen horen, aangezien de stad nu eenmaal volledig omgeven is door Vlaams grondgebied.

Dat alles kan pas indien de partij een Vlaamse regering kan vormen met de N-VA. Het lijkt meteen onmogelijke horde nummer één.