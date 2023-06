Oekraïne pakt uit met eerste succesje van het tegenoffensief

Hoewel president Zelenski nu officieel toegeeft dat het tegenoffensief begonnen is, blijft Oekraïne extreem karig met informatie over het front. Tenzij er een succesje wordt geboekt.

Het Oekraïense leger verspreidde zondag beelden van enkele militairen die door een half vernield gebouw lopen en vervolgens de blauw-gele vlag aan de gevel hangen. ‘Wij jagen de vijand uit ons vaderland’, zegt een van de gefilmde soldaten. ‘Dit is het mooiste gevoel dat er is. Oekraïne zal zegevieren. Oekraïne boven alles.’ De overwinningscène speelde zich af in Blahodatne, een dorp in het zuidoosten van het land.

‘Wat we zien, is het eerste resultaat van ons tegenoffensief’, luidde het optimistische legerbericht dat ongeveer gelijktijdig met de video de wereld werd ingestuurd. De avond daarvoor had president Zelenski zelf voor het eerst officieel verklaard dat zijn leger begonnen was aan een tegenoffensief.

Soldaten poseren in een gebouw, in het net op de Russen herwonnen dorp Blahodatne. Foto: reuters

Verdere details over exacte locaties van gevechten en aanvalsplannen worden strikt geheim gehouden. Ook aan Oekraïense soldaten en burgers is gevraagd om geen inlichtingen naar buiten te brengen die de Russische vijand zou kunnen helpen. Verwacht wordt dat het Oekraïense leger op een viertal plekken door de Russische linies wil breken om zo de landverbinding tussen Rusland en het Krim-schiereiland te doorbreken en het Russische leger in twee te splitsen.

Moskou doet ondertussen al het mogelijke om de wereld te doen geloven dat Oekraïne zware verliezen lijdt. Zo verspreidde het Russische ministerie van Defensie beelden van wrakken van Oekraïense tanks die zouden vernield zijn door aanvallen met drones en gevechtshelikopters.

En Wagner?

Tegelijk lijkt de tweespalt tussen minister van Defensie Sergej Sjojgoe en Wagner-baas Jevgeni Prigozjin met de dag scherper te worden en Rusland te verzwakken. Sjojgoe wil nu dat alle Russische gevechtstroepen – dus ook de Wagner-huurlingen – tegen het eind van de maand onder het centrale commando van de Russische generale staf komen te staan.

Een furieuze Prigozjin liet al weten dat hij zo’n contract in geen geval zal onderteken. Hij omschrijft Sjojgoe als een incompetente veldheer. Eerder deze week kondigde de Wagner-baas ook al aan dat de Russische legergeneraals over enkele maanden voor een vuurpeloton zullen moeten verschijnen vanwege hun incompetentie.

President Poetin weigert voorlopig in te grijpen: goed wetende dat hij de Wagner-huurlingen momenteel niet alleen nodig heeft aan het Oekraïense front, maar ook als machtsfactor in landen als Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek waar Wagner de roof van bodemrijkdommen mogelijk maakt.

