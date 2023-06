Historische 23ste grandslamzege is een feit: Novak Djokovic triomfeert in finale van Roland Garros

Novak Djokovic heeft zijn afspraak met de geschiedenis niet gemist. De Serviër versloeg Casper Ruud na een driesetter (7-6, 6-3 en 7-5) in de finale van Roland Garros en zette zijn totaal aantal grandslamoverwinningen zo tot op 23 stuks. Een absoluut record.

Is Novak Djokovic de GOAT – the greatest of all time – van het tennis?

Als we vandaag naar zijn aantal grandslamzeges kijken wel. Op Roland Garros verzekerde de Serviër zich tegen Casper Ruud (ATP 4) van eindwinst en zijn 23e titel op een Grand Slam. Niemand deed ooit beter.

Voor Ruud is het de tweede opeenvolgende finale in Parijs die hij verliest. “Het zal moeilijk worden”, trapte hij na zijn gewonnen halve finale tegen Alexander Zverev nog een open deur in. “Vorig jaar was het tegen Rafa (Nadal, red.) en dit keer tegen Novak (Djokovic, red). Twee van de zwaarste tegenstanders in de geschiedenis van het tennis. Ik zal proberen om voor mijn eerste grandslamtitel te gaan, hij voor zijn 23e”, aldus de Noorse nummer vier van de ATP-ranking.

Djokovic en Ruud op het gravel van Parijs. Foto: REUTERS

De druk om alleen recordhouder te worden en zo dus beter te doen dan Nadal, was toch zichtbaar aanwezig bij de Serviër. Pas in het vierde game wist Djokovic zich op het scorebord te zetten: 1-3.

Maar de Serviër al meteen afschrijven, zou een serieuze vergissing zijn. Nadat Ruud een lange rally niet kon afmaken met een smash, had Djokovic zijn break te pakken. Al snel zou het 4-4 gelijk staan.

De 24-jarige Ruud was z’n riante voorsprong zo kwijt, maar bleef wel overeind. Getuige daarvan was de manier waarop hij met een ‘tweener’ alsnog een gemaakt punt van Djokovic in de kiem wist te smoren. De Serviër was even daarvoor nog onderuit geschoven op het Parijse gravel, al weerhield hem er dat niet van om de eerste set uiteindelijk na een tiebreak naar zich toe te trekken: 7-6 (7-1).

Meteen ook het teken dat Djokovic de finale aan het overnemen was. Ruud moest zijn eerste servicebeurt inleveren en zag zijn opponent weglopen naar een nieuwe setwinst: 6-3. In de derde set weerde Ruud zich nog, maar Djokovic liet zich niet betrappen op een fout en stelde de eindzege bij 7-5 veilig. Tennisgeschiedenis is geschreven.

Djokovic mocht al voor de 23e keer vieren na een grandslamtoenooi. Foto: REUTERS

