‘Whale nation’ is een kabbelende ode aan de kolossen van de zee

De natuurfilm ‘Whale nation’ toont walvissen als mysterieuze reuzen. Het maakt de film bij momenten ongrijpbaar.

Whale nation Jean-Albert Lièvre, verteld door Tom Waes.

Vanaf woensdag 14/6 in de bioscoop (82 min.)

De babysitters van de planeet. Die vertaling van de oorspronkelijke titel Les gardiennes de la planète klinkt voor geen meter en dus werd de titel van deze film voor Vlaanderen Whale nation, naar het gelijknamige boek van Heathcote Williams. De Franse cineast Jean-Albert Lièvre wil met deze documentaire het belang van deze zeezoogdieren voor het mariene ecosysteem in de verf zetten. De verteller is Tom Waes. Hij heeft als duiker affiniteit met de zee.

Fans van natuurfilms werden de afgelopen tijd al verwend in de bioscoop met documentaires als Onze natuur en Wolf. Maar Whale nation is anders. De fraaie beelden volgen elkaar op: er zwemt een potvis statig over het scherm, gevolgd door beelden van een majestueuze vinvis, en van een bultrug – een gracieus wezen, in weerwil van zijn naam.

Abstract

Deze enorme dieren komen goed tot hun recht op het grote scherm, maar toch blijven ze wat vormeloos, bijna abstract. Ze hebben geen uitgesproken vormen, geen expressieve blik, ze maken geen grillige bewegingen. Daardoor is het voor de kijker lastig om een relatie met hen op te bouwen. Dat lukt toch makkelijker met een stel stoeiende wolvenwelpen of boksende hazen. Door die afstandelijkheid, nog in de hand gewerkt door de sfeermuziek en het loeiende walvisgezang, wordt de film snel eerder een meditatieve trip dan een spannend verhaal.

Aangespoelde bultrug

Niet dat er geen pakkende scènes zijn. De geboorte van een walviskalf staat met stip op één. En er is het raamverhaal van een aangespoelde bultrug waarvoor een groep mensen een reddingsactie opzet. Ze houden hem nat met doeken en graven het zand weg zodat hij bij de opkomende vloed weer het sop kan kiezen. Best aandoenlijk, maar het komt geënsceneerd over: de camera filmt het zieltogende dier nog voor er één te hulp snellende mens te zien is.

Lièvre probeert het kabbelende geheel te verlevendigen met stilistische hoogstandjes. Zo draait hij geregeld het beeld, zodat het lijkt alsof de kolossen boven water zweven. Aardig, maar niet meer dan een gimmick.

Maar net voor je indommelt, onderbreekt Lièvre de yogasessie ruw met archiefbeelden van de walvisjacht. Plots weet je weer waarom de walvis in de jaren 70 een speerpunt werd van de natuurbeweging.

Lees ook