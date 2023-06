Geen Belgische triomf in Zwitserland: Van Aert en Evenepoel bijten tanden stuk op Stefan Küng

Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. De tijdrit in de Ronde van Zwitserland werd vooraf als een duel tussen onze landgenoten Remco Evenepoel en Wout van Aert weggezet, maar het duo liet zich kloppen door een ijzersterke Stefan Küng. Evenepoel en Van Aert mochten als tweede en derde wel mee het podium op met de Zwitserse thuisrijder.

De Ronde van Zwitserland trapte af met een vlakke tijdrit van 12,7 kilometer. Vanuit Belgisch oogpunt was de strijd tegen de klok iets om naar uit te kijken, want zowel Wout van Aert als Remco Evenepoel stonden in Einsiedeln aan de start. Door het afzeggen van Filippo Ganna waren beide Belgen ook de topfavorieten voor de overwinning.

De eerste richttijd kwam al snel op naam van de Italiaanse kampioen Matteo Sobrero te staan. De renner van Team Jayco AlUla dook met zijn tijd van 13 minuten 51 seconden als eerste onder de veertien minuten. Renner na renner dook nadien aan het tussenpunt halverwege het parcours onder de tijd van Sobrero, maar de Italiaan moet een geweldig tweede deel gereden hebben, want aan de finish beten ze een voor een hun tanden stuk op zijn tijd.

Het was wachten op de grote kanonnen om de tijd van Sobrero te verbeteren. Althans dat dachten we, want Magnus Sheffield hield stand in het tweede deel van de tijdrit en dook bijna tien seconden onder de tijd van Sobrero. Cian Uijtdebroeks verging het minder goed: de 20-jarige Belg was bijna een minuut trager dan de Amerikaan.

Evenepoel maakte in Zwitserland zijn wederoptreden na de Giro. Foto: epa-efe

Evenepoel en Van Aert

En zo was het stilaan tijd voor de toppers. Stefan Bissegger was de eerste favoriet die van start ging, een minuutje later was het de beurt aan zijn landgenoot Stefan Küng. Met ook Wout van Aert en Remco Evenepoel aan het startpodium, kregen we een gebalde apotheose van deze openingstijdrit. Wie van deze vier zou de zege pakken? Of bleef de toptijd van Sheffield verrassend staan?

Aan het tussenpunt zette Bissegger pas de achtste tijd neer, Küng bleef een seconde boven de tijd van Sheffield. Van Aert was ook vijf seconden trager dan Sheffield, terwijl Evenepoel twee seconden toegaf op de Amerikaan van Ineos. Het beloofde een secondespel te worden.

Küng had een geweldig tweede deel gereden en dook elf seconden onder de tijd van Sheffield. Konden de Belgen nog onder deze tijd duiken? Bij Van Aert was het antwoord negatief, want de renner van Jumbo-Visma was tien seconden trager dan de Zwitser. En ook Evenepoel geraakte niet aan de toptijd van de Zwitser.

De Belgisch kampioen tijdrijden kon zich wel optrekken aan het feit dat hij vijf seconden sneller was dan Van Aert (derde) en zo beslag legde op de tweede plaats.

Van Aert haalde nog geen overwinning met zijn nieuwe tijdritpositie. Foto: EPA-EFE

