Acteur Michael Fassbender gecrasht tijdens 24 Uur van Le Mans

Acteur Michael Fassbender (46), bekend uit ‘Inglourious basterds’ en de ‘X-men’-films, heeft er geen beste zondag op zitten. Tijdens zijn deelname aan de 24 Uur van Le Mans crashte de acteur met zijn wagen.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de acteur er zelf aan toe is, maar hij is niet in levensgevaar. Na de crash wist hij zijn auto nog tot bij de pitstop te krijgen. Fassbender, naar eigen zeggen al van kinds af aan een fervent fan van autoracen, nam deel voor Proton Racing. Net tijdens zijn laatste ronden verloor de Ier de controle over zijn wagen en belandde in de bandenmuur.

Op sociale media liet Proton Racing weten teleurgesteld te zijn. ‘Le Mans was dit jaar niet lief voor ons.’ Opnieuw pech voor Fassbender, dus. Vorig jaar nam hij ook deel aan de race en crashte hij maar liefst drie keer, om uiteindelijk op de 51ste plek te eindigen. ‘Een droom die veranderde in een nachtmerrie’, klonk het toen. Driemaal scheepsrecht?