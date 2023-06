Hitte veroorzaakt gigadrukte in recreatiedomeinen en openluchtzwembaden

Veel Belgen, niet het minst Brusselaars, trekken tijdens dit warme weekend naar een recreatiedomein of openluchtzwembad. Het schrijnend gebrek aan verkoeling in de stad - een frisse duik bijvoorbeeld - leidt tot ellenlange wachtrijen in de rest van het land. Her en der zijn kleine incidenten opgetekend.

In De Nekker in Mechelen was het zaterdag en zondag tot anderhalf uur aanschuiven geblazen om binnen te geraken in het domein. In een mum van tijd - nog vóór de middag - waren alle meer dan 3.000 toegangstickets uitverkocht. Wie geen ticket had of zijn identiteitskaart niet bij had, werd onverbiddelijk weer naar huis gestuurd.

Ook in het nabijgelegen Hofstade was het koppen lopen op het domein van Sport Vlaanderen. Daar is een bijzonder populair strand met waterplas waar buurtbewoners graag komen verpozen. Op extreem warme dagen is het evenwel vooral geliefd bij Brusselaars, want Hofstade is een steenworp ver. Aan de ingang stond de voorbije dagen een wachtrij van honderden meters lang, alle parkeerplaatsen op en rond het domein waren al snel bezet.

Ook in de provincie Oost-Vlaanderen waren de recreatiedomeinen al snel volzet. In de zwemzone op de Nieuwdonk in Berlare kon je zaterdag vanaf de vroege namiddag al niet meer binnen, en dat gold/geldt ook voor recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. De politie riep op om zonder ticket niet meer af te zakken naar het recreatiedomein, en de website van De Ster goed in de gaten te houden.

De lokale politie en De Lijn voerden zaterdag ook een controleactie uit. Vooralsnog verliep alles rustig op het provinciaal domein.

In het openluchtzwembad van Hamme (capaciteit: 450 bezoekers) moest de politie zaterdag ter plaatse komen. Door de grote opkomst met het warme weer moesten er bezoekers geweigerd worden. Een groepje twintigers uit Brussel maakte amok toen ze niet binnen mochten.

In De Nekker moesten politie en brandweer een paar keer ter plaatse komen om te helpen zoeken naar verdwaalde of vermiste kinderen, maar gelukkig telkens met een goede afloop.

Dit weekend valt het dus vooralsnog mee met eventuele incidenten, maar elke zomer is er wel ergens een opstoot(je). De voorbije weken liep het een paar keer uit de hand in de Blaarmeersen in Gent, met een optreden van de ordediensten tot gevolg. De ‘sfeerbeheerders’ moeten proberen om de rust te bewaren.

Nauwelijks verkoeling in Brussel

De grote drukte staat niet los van het gebrek aan openluchtzwembaden en -zwemgelegenheden in Brussel. De Brusselse regering beloofde bij haar aantreden om meerdere permanente (of desnoods tijdelijke) openluchtzwembaden te ondersteunen, minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) werkt naar eigen zeggen aan drie zones. Eén daarvan is de Abattoir-site in Anderlecht. Alleen zal het niet voor deze zomer zijn.

Het enige openluchtzwembad binnen de gewestgrenzen is Flow, een ‘pop-up’ in Anderlecht. Het zwembad lokte vorig jaar nog bijna 20.000 zwemmers. Flow staat er dit jaar opnieuw, maar opent pas op 1 juli.

Brussel is de enige stad waar het probleem nijpend is: ook in Antwerpen klinkt de vraag naar méér gelegenheden voor outdoor swimming luid.

300.000-tal dagtoeristen aan zee Volgens cijfers van het toeristisch provinciebedrijf Westtoer zakten ongeveer 300.000 dagjestoeristen dit weekend af naar de kust. Ook de kusthotels konden meeprofiteren van het mooie weer. Zo noteerden de hotels gemiddeld een bezetting van 90 procent. 'De goede weersvoorspellingen zorgden voor nog een pak last minutes', klinkt het. NMBS speelde in op de voorspelde drukte en legde extra treinen in van en naar de kust. Zowel zaterdag als zondag waren er acht extra treinen voorzien naar Oostende en Blankenberge en terug. 'Zondagmorgen hebben wij nog vier extra treinen ingelegd richting zee. Die zullen vanavond ook ingezet worden om reizigers weer richting het binnenland te vervoeren', zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

