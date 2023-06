Kleine menhirs Carnac moeten wijken voor Mr. Bricolage

In Bretagne is ophef ontstaan, nadat een veertigtal kleinere menhirs langs de wereldberoemde prehistorische site zouden zijn verwijderd voor de komst van een doe-het-zelfwinkel. ‘Het lijkt bijna alsof ik de Mona Lisa heb vernield.’

Met een verontwaardigde blogpost op Sites & Monuments bond Christian Obeltz, carnacois en oud vicepresident van l’association Menhirs Libres, de kat de bel aan. ‘Er zijn verschillende brutale ontwikkelingen vastgesteld aan de rand van de rijen menhirs van Carnac. (...) De laatste: de burgemeester van Carnac heeft een bouwvergunning afgeleverd voor de constructie van een winkel van Mr. Bricolage, waarvoor 39 (kleinere) menhirs verwijderd zijn’, schreef hij. ‘Yves Coppens zal zich in zijn graf omdraaien.’

Yves Coppens was een Bretoense paleontoloog die beroemd werd door de ontdekking van de fossiele resten van Lucy, één van de oudste bekende mensachtigen. Hij was ook een groot liefhebber van de prehistorische site van Carnac. De drieduizend megalieten die zich uitstrekken over meer dan 6 kilometer, vormen een van de grootste prehistorische toeristische attracties in Europa. Coppens zat het wetenschappelijk comité voor dat zich boog over de mogelijke klassering van de megalieten van Carnac als Unesco-wereld­erfgoed.

Al 7.000 jaar

De kleinere menhirs stonden aan de rand van de uitzonderlijke megalietenvelden en zijn volgens de blog ook kandidaat om tot werelderfgoed erkend te worden. Net die aanvraag leidt tot problemen, suggereert Obeltz nog in zijn blog. ‘Men haast zich om nog van alles te bouwen of te ontwikkelen omdat het nadien, met de Unesco, niet meer mogelijk zal zijn.’

De hangar van Mr. Bricolage is al deels opgetrokken, de menhirs zijn volgens amateur-archeoloog Obeltz verdwenen. Afgaand op de datering in 2010 van de nabijgelegen site van Montauban met C14 zouden ze ‘dateren van tussen 5480 en 5320 vóór onze jaartelling. ‘Een van de stenen zou al ‘7.000 jaar op zijn originele plaats’ hebben gestaan, verzekerde Obeltz aan Le Monde.

Een veertigtal kleinere menhirs moest plaatsmaken voor de doe-het-zelfzaak Foto: Le telegramme

‘Niet voldoende waard’

Maar burgemeester Olivier Lepick legde uit aan AFP dat hij ‘gewoon de wet heeft gevolgd’. Uit een controle voor het bouwproces bleek dat ‘de objecten van lage archeologische waarde waren’. De contro­verse weerspiegelt volgens Lepick dus de realiteit niet. ‘Het lijkt bijna alsof ik de Mona Lisa heb vernield, maar er waren geen ­archeo­logische overblijfselen die voldoende waard waren om de bouw­vergunning te weigeren.’

Eerder schoof hij de hete aardappel door naar de Direction des ­affaires culturelles (Drac). Die dienst leverde het document aan waarop de gemeente zich baseerde om de vergunning te verlenen. De dienst minimaliseert de waarde eveneens: de zone is ingekleurd als ­‘activiteitszone’ op het stedenbouwkundig plan en staat evenmin op de lijst met archeologische zones die een advies van de regionale archeologische dienst vereisen, klonk het in een verklaring. ‘Gezien het onzekere en in elk geval niet-belangrijke karakter van de overblijfselen, zoals gebleken door controles, is er geen schade vast­gesteld aan een site van archeologische waarde.’

Mr Bricolage gaf in de lokale media toe ‘de situatie ten zeerste te ­betreuren’, maar verwees naar de toegekende vergunning. Volgens Obeltz is er nooit een controle ­geweest. ‘Er zijn geen archeologische opgravingen uitgevoerd om te weten of de stenen menhirs waren of niet’, zei hij nog in Le Monde.

