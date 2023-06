Schotse ex-premier Nicola Sturgeon gearresteerd

In het onderzoek naar financieel wanbeleid bij de Schotse Nationalistische Partij (SNP) zou nu ook Nicola Sturgeon gearresteerd zijn. Dat meldt de BBC. De voormalige premier nam in februari onverwacht ontslag. Eerder werden al partijtoppers aangehouden, onder wie de echtgenoot van Sturgeon.

Vanmorgen zou de Schotse politie een ‘52-jarige vrouw’ aangehouden hebben in het kader van een lopend onderzoek naar de financiering en de boekhouding van de Schotse Nationalistische Partij (SNP). Dat maakte de politie zelf bekend. Onder meer de bekende royaltywatcher Piers Morgan noemde op Twitter meteen de naam van oud-premier Nicola Sturgeon, die recent na negen jaar opstapte als premier.

Eerder werden al partijtoppers aangehouden en/of meegenomen voor verhoor, onder wie Peter Murrell, de ceo van de partij en echtgenoot van Sturgeon. Het onderzoek draait om en financieel schandaal over fraude met geld van donateurs. Tussen 2017 en 2020 haalde de SNP ongeveer 760.000 euro op om een nieuwe campagne te beginnen over Schotse onafhankelijkheid. Maar na twee klachten over de besteding van dat geld schoten politie en justitie in actie. De partij zou het geld gebruikt hebben voor de eigen werking. In april onthulde The Sunday Times dat de partij kampt met betalingsproblemen. De erfenis van Nicola Sturgeon blijkt giftiger dan gedacht.

