Europa belooft Tunesië 900 miljoen

De Europese Commissie heeft Tunesië financiële hulp ter waarde van 900 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Tunesië maakt een van zijn ergste economische crisissen in decennia door.

De Europese Commissie belooft niet alleen 900 miljoen euro, een bijkomend bedrag van 150 miljoen euro kan onmiddellijk beschikbaar zijn als begrotingssteun, zo heeft Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zondag in het bijzijn van de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de Nederlandse premier Mark Rutte gezegd na gesprekken in Tunis.

Daar spraken ze met de Tunesische president Kais Saied onder meer over de irreguliere migratie vanuit het land aan de Middellandse Zee naar de Europese Unie, die sterk toegenomen is.

Tunesië maakt een van zijn ergste economische crisissen in decennia door. De bevolking kampt met stijgende prijzen en schaarste aan levensmiddelen alsook met hoge werkloosheid.

Voorafgaand aan gesprekken met de Europese toppolitici heeft de Tunesische president Kais Saied uitgesloten dat zijn land een rol als grenspolitie voor Europa zou vervullen. ‘Wij kunnen geen rol spelen (...) waarin we de bewakers van uw landen zouden zijn’, zei Saied na een bezoek aan de kuststad Sfax, waar regelmatig boten met migranten afvaren.

De omgang met migranten moet op humanitaire wijze, collectief en in overeenstemming met het geldende recht opgelost worden, zei Saied. Migranten zijn ‘jammer genoeg het slachtoffer van een wereldsysteem dat hen niet als mensen maar als cijfers behandel’.

Achtergrond

De politieke aandacht in Italiaanse en bredere Europese kringen groeide de voorbije weken en maanden, naarmate de migratieroute vanuit Tunesië naar Zuid-Italië populairder werd. In vijf jaar tijd is het aantal oversteken naar Italië gestegen van 5.200 in 2017 naar 32.371 in 2022. Ook in de eerste vier maanden van 2023 zette die stijging zich fors door. Dit jaar vonden ook al tientallen schipbreuken plaats, en sinds 2017 was de oversteek nooit zo dodelijk. Het aantal ­dode en vermiste migranten staat dit jaar al op 1.188.

