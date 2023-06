Colombiaanse generaal wordt peter van jongste kind dat teruggevonden werd in jungle

De vier Colombiaanse kinderen die veertig dagen wisten te overleven in het regenwoud worden verzorgd in het militair hospitaal in Bogota. De Colombiaanse generaal die de reddingsoperatie van de kinderen leidde, Pedro Sanchez, is door de vader van de kinderen in de tussentijd gevraagd om peter te worden van het jongste kind.

De vraag van de vader kwam er net na de reddingsoperatie, toen de kinderen per vliegtuig naar het ziekenhuis werden vervoerd. ‘Don Manuel, de vader van de kinderen zei toen tegen me: ‘Generaal, ik wil dat u de peter van mijn jongste dochter wordt’’, zei Sanchez in een studiogesprek op de lokale televisie. ‘Dit is een eer voor mij’, zei hij zichtbaar aangedaan. Een andere generaal wordt peter van het kind van vijf jaar.

Pedro Sanchez sprak met de pers na de reddingsoperatie van de vier kinderen. Foto: AFP

De Colombiaanse president Gustavo Petro bezocht zaterdag de vier kinderen. Samen met zijn vrouw ging hij er praten met de dokters en de familie van de kinderen. Volgens dokter Carlos Rincon hebben ze kleine verwondingen en zijn ze ondervoed. Ze kunnen nog niet eten, enkel drinken. Maar gezien de omstandigheden stellen ze het goed, zei hij.

De kinderen, allen uit één gezin van het inheemse Witoto-volk, werden vrijdag levend teruggevonden op vijf kilometer van de plaats waar hun vliegtuig neerstortte op 1 mei. Ze waren op weg naar de stad San José del Guaviare, toen het toestel crashte door motorpech. De drie volwassen personen aan boord overleefden de crash niet. Het gaat om de piloot, de moeder van de kinderen en een inheemse leider.

