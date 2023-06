Bertrand: in de campagne zal Open VLD zijn tanden tonen

Neen, Open VLD is niet hetzelfde als de regering-Vivaldi. Maar omdat de partij de premier in haar rangen heeft, lijkt het soms zo. In de campagne zal de partij echter tonen waar ze echt voor staat. Dat zei staatssecretaris voor begroting Alexia Bertrand in De zevende dag.

De negatieve peiling van vrijdag zindert nog na bij de Vlaamse liberalen. Volgens die peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL zou Open VLD vandaag nog maar 8,3 procent van de kiezers kunnen overtuigen. Minder dan de PVDA bijvoorbeeld. Bij de verkiezingen van 2019 haalde de partij van premier Alexander De Croo nog 13,5 procent van de stemmen.

Naar aanleiding van het peilingresultaat organiseerde voorzitter Lachaert zaterdag een digitaal partijbureau. ‘Negatieve tendensen in peilingen kan men niet negeren en dergelijke signalen moeten ernstig genomen worden’, zei hij na afloop van de bijeenkomst. ‘Als democratische partij vonden we het belangrijk iedereen hierin te horen.’

Meer informatie is er niet en ook staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand wou inhoudelijk niets kwijt in De Zevende Dag. Alleen dat het een interessant partijbureau was en dat de peiling pijn deed.

‘Ik hoor de boodschap dat Open VLD gelijk is aan de regering-Vivaldi. Maar ik stel de mensen gerust: dat is niet zo.’ Alleen kan de partij niet te fors van leer trekken want de partij heeft de premier in haar rangen. Het zou een slecht idee zijn als voorzitter Lachaert met forse uitspraken komt en het de premier extra moeilijk maakt. ‘De voorzitter zou het land niet helpen als hij nu met straffe quotes komt.’

De positie van voorzitter Lachaert is dan ook niet in gevaar, aldus de staatssecretaris.

Volgens haar voert de partij op dit moment, in tegenstelling, tot veel andere partijen, geen campagne. ‘We zitten in een situatie waar wij de coach van de coalitie zijn. We zien veel mensen die al campagne voeren, dat kunnen wij ons niet permitteren’, zei ze

Maar in de kiescampagne zelf zal Open VLD voluit gaan en tonen dat Open VLD de partij is van mensen ‘die werken, willen werken of gewerkt hebben’, belooft Bertrand.

Toch noemde ze enkele opvallende verwezenlijkingen van de partij zoals het openhouden van de kerncentrales (terwijl de partij lange tijd de sluiting verdedigde, red). En dankzij de Vlaamse liberalen is de taxshift geen tax increase, aldus de minister.

Vlaams Belang vergeleek Bertrand met phishing mails: ze beloven veel maar er komt nooit iets van (tenzij onheil).

En voor N-VA had ze ook een boodschap: Open VLD is de bondgenoot van N-VA, de beste partner voor sociaal-economische hervormingen. Maar N-VA heeft een andere tactiek, zegt Bertrand.

‘Ze zijn bezig om Open VLD kapot te maken. Ze zeggen dat ze bezig zijn met socio-economische hervormingen. Maar als je je mogelijk beste partner daarvoor kapot wil maken, dan zeg ik dat dit het beste bewijs is dat ze niet bezig zijn met het socio-economische, met enkel met institutionele hervormingen.’