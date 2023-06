Vaderschapsverlof in tien jaar tijd verdubbeld

Het ouderschapsverlof wordt steeds populairder bij mannen. Het aantal vaders dat dat verlof opnam, is het afgelopen decennium verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die Peter Van Rompuy, CD&V-fractieleider in het Vlaams parlement, opvroeg bij federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).

In 2022 maakten 30.402 vaders in België gebruik van het systeem. In 2013 waren dat er 14.849.

Ouders hebben voor ieder kind tot 12 jaar recht op 4 maanden ouderschapsverlof. Zij krijgen dan een vervangingsinkomen van de RVA.

‘Voor veel ouders is de combinatie van werk en gezin balanceren op een dunne koord’, aldus Van Rompuy. ‘Ouderschapsverlof is voor veel gezinnen dan ook noodzakelijk om de wekelijkse puzzel gelegd te krijgen. Het systeem is de laatste jaren een stuk flexibeler geworden: het ouderschapsverlof kan in verschillende periodes worden opgenomen en er is de mogelijkheid van een 1/10-onderbreking.’

Ook bij vrouwen steeg de voorbije tien jaar het aantal aanvragen. Vandaag kiezen nog steeds meer vrouwen (65 procent) voor ouderschapsverlof dan mannen (35 procent ). Toch is de stijging van 45 procent bij moeders minder uitgesproken dan bij vaders. ‘De inhaalrace van de vaders lijkt ingezet’, zegt Van Rompuy. ’Hopelijk zet die evolutie zich komende jaren voort waardoor op termijn evenveel vaders als moeders kiezen voor het systeem.’

Een knipje

Een verband met het voorgaande is er niet (behalve dat het Vaderdag is vandaag) maar steeds meer Belgische mannen ondergaan een 'knipje'. Ze laten zich steriliseren. Dat schrijft De Zondag. Vorig jaar kozen 8.898 Belgische mannen voor een vasectomie, of bijna 25 per dag. In 2021 waren dat er 7.100, in 2020 nog 5.832.

Een logische evolutie, meent uroloog Piet Hoebeke (UGent). ’Familieplanning is een gezamenlijke aangelegenheid geworden.’ Sterilisatie is voor vrouwen een veel complexere ingreep. ’Misschien is het dan eens aan de man om een kleine inspanning te leveren.’

Bij een vasectomie worden beide zaadleiders onderbroken zodat er geen bevruchting meer kan plaatsvinden. Het gaat om een kleine ingreep onder lokale verdoving. De ingreep is het populairst bij mannen tussen 35 en 44 jaar. Opmerkelijk is dat ook steeds meer beginnende dertigers voor een knipje gaan, ruim vijftig procent meer in nauwelijks twee jaar tijd.