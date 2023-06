Duivelse vrienden De Bruyne en Lukaku hebben nu ook pechfinale in Champions League gemeen

Het Duivelse onderonsje tussen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku in de Champions League kende geen hemelse ontknoping. Kon de ene zich na z’n blessure nog troosten met de vreugde om de winst, dan liep de andere andermaal een trauma op in een Europese finale.

Wat zou bondscoach Domenico Tedesco gedacht hebben, kijkend naar de Champions League-finale tussen Manchester City en Inter? Wat voor Kevin De Bruyne (31) of Romelu Lukaku (30) een hoogtepunt uit hun carrière had moeten worden, draaide voor geen van beide Rode Duivels uit op een avond om in te kaderen en aan de muur te hangen. Vooral voor de topschutter aller tijden van de nationale ploeg werd het een pijnlijke wedstrijd.

Net als drie jaar geleden in de Europa League-finale tegen Sevilla – waarin Lukaku scoorde voor Inter, maar hij de Spaanse club met een owngoal op weg zette naar de overwinning – ontpopte hij zich tot de antiheld. ‘Mensen zullen hem weer de schuld geven’, zei Thierry Henry zaterdagavond, die als analist voor CBS Sports in het Atatürk Olympic Stadium aan de slag was. ‘Al kon hij er bij die fase met Dimarco zelf niet aan doen (Lukaku liep ongelukkig in de weg, toen de Italiaanse spits de bal in het doel wilde leggen, red.). Die kopbal van dichtbij zal Romelu wel achtervolgen.’

‘Verraad’

De voormalige assistent-bondscoach van de Belgische nationale ploeg verwees naar Lukaku’s cruciale misser twee minuten voor affluiten. Enkele meters voor de doellijn kon hij de bal ongehinderd binnen koppen, maar hij besloot pal op City-doelman Ederson, in plaats van een hoek uit te kiezen. Zo liep Lukaku alweer een trauma op in een Europese finale.

De Spaanse sportkrant Marca bedacht de aanvaller voor zijn invalbeurt met een 1 op 10 en stelde dat hij nog ‘heel lang aan deze finale zal denken’. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport had het over een ‘nachtmerrie’. ‘Net nu hij aan een sterke reeks bezig was met zeven doelpunten in zijn laatste acht wedstrijden, verraadde hij Inter.’ AS hield het erop dat Lukaku drie opties had: ‘Hij kon kiezen tussen scoren, scoren of … scoren.’

In tegenstelling tot drie jaar geleden, toen er tijdens de medailleceremonie geen spoor van Lukaku te bekennen was, trok hij deze keer wel naar het podium om z’n troostprijs af te halen. ‘Wat in de finale gebeurd is, heeft me woest gemaakt, maar ik zal terugvechten’, beloofde hij toen op Instagram. ‘Dit zal me alleen maar sterker maken.’

Gekrenkte trots

Lukaku, een grote doch breekbare beer, hield woord en leidde Inter met 24 doelpunten in het daaropvolgende seizoen naar de Scudetto. Gekrenkte trots is altijd al uitstekende brandstof gebleken voor de spits, die zaterdagavond op sociale media helaas andermaal af te rekenen kreeg met racistische verwensingen.

Volgens Henry zal ‘Big Rom’ ‘hetzelfde moeten doormaken als na het WK in Qatar’. Na zijn ongelukkige invalbeurt tegen Kroatië, waarbij hij enkele (moeilijke) kansen miste, zat de aanvaller toen mentaal diep. Dat gaf hij ook zelf met zoveel woorden toe. ‘Ik zat op het randje. In vijftien jaar carrière had ik me nog nooit zo gevoeld...’

De jongste maanden leek de lucht op te klaren, maar nu pakken er zich dus weer donkere wolken samen boven Lukaku. Zeker is dat Tedesco deze week, als hij zijn troepen samenroept voor het EK-kwalificatieluik tegen Oostenrijk (zaterdag 17 juni) en Estland (dinsdag 20 juni) mentaal oplapwerk voor de boeg heeft.

Twintigste trofee

De Belgische bondscoach moet het volgende week ook rooien zonder die andere Rode Duivel in de Champions League-finale: Kevin De Bruyne. Die pakte met City dan wel zijn twintigste (!) trofee in clubverband, net als twee jaar geleden in de finale tegen Chelsea moest hij geblesseerd naar de kant. Toen was de Duitse verdediger Andreas Rüdiger de boosdoener, deze keer een geknakte hamstring. Na een onschuldige sprint greep de middenvelder naar zijn dij en hurkte in het gras: zijn finale zat er al na 36 minuten op.

Een zichtbaar gelukkige De Bruyne steekt de beker met de grote oren de lucht in. Foto: REUTERS

Ondanks een tegenvallend WK bleef De Bruyne dit seizoen in Engeland op zijn vertrouwde, hoge niveau presteren – over alle competities heen leverde hij 31 assists af, waarvan zeven in de Champions League. Coach Pep Guardiola prikkelde hem door in oktober te zeggen dat hij ‘niet op zijn beste niveau’ speelde, waarna hij zich meer dan ooit ontpopte tot de draaischijf van de ploeg.

Op de grote momenten stond hij er telkens. Maar zo beslissend De Bruyne de voorbije maanden was, zo beperkt was zijn aandeel in de 1–0-zege van Manchester City (na een doelpunt van Rodri in de 68ste minuut) in Istanbul. Voor zijn blessure raakte hij amper in zijn vertrouwde spel, mede dankzij een scherp en fel Inter. ‘Het is wat het is’, zei De Bruyne na de wedstrijd, die onthulde dat hij al maanden last heeft van de hamstring. ‘Sinds de uitmatch bij Bayern München (midden april, red.) sukkel ik met kleine scheurtjes, nu is de hamstring volledig gescheurd.’

Geschiedenis

De vreugde om de Champions League-winst nam bij hem de bovenhand op de ontgoocheling om de blessure. ‘Dit is een ongelofelijke stap in de geschiedenis van de club. Ik denk dat we dit langer dan een dag zullen vieren.’ Voor Manchester City is het de eerste treble ooit: vorige week won het nog de FA Cup (onder meer na twee assists van De Bruyne) en eerder kroonde het zich al voor de derde keer op een rij tot Engels landskampioen.

Ondanks de weinig gedenkwaardige finale – City was bij momenten onherkenbaar en leek in niets op de pletwals die door het kampioenenbal stoomde – valt sportief niets af te dingen op de Britse eindzege. In de hele Champions League-campagne slikte het team van Pep Guardiola amper vijf tegendoelpunten. Zelf scoorde het 32 keer, en dat terwijl het onderweg naar de beker met de grote oren achtereenvolgens RB Leipzig, Bayern München en Real Madrid uitschakelde. Al blijft het jammer dat de hoogste prijs in het clubvoetbal gaat naar een team waarvan iedereen weet dat het het spel financieel niet eerlijk heeft gespeeld.