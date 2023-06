De communautaire verzuchtingen van het Vlaams Belang,dat vandaag een congres houdt in Lier, zijn duidelijk. Centraal staat de Vlaamse onafhankelijkheid, maar wel uitdrukkelijk ‘zonder revolutionaire avonturen’.

Op Radio 1 liet Vlaams parlementslid Klaas Slootmans al even in de kaarten kijken. Hij is er gerust op dat Wallonië na de verkiezingen van 2024 opnieuw op bedeltocht moet door de slechte toestand van ...