Zelenski: ‘Iedereen is nu positief - vertel dat maar aan Poetin!’

De Oekraïense president Zelenski heeft voorzichtig laten doorschemeren dat Oekraïne inderdaad begonnen is aan een tegenoffensief.

‘Er vinden tegenoffensieve en defensieve acties plaats in Oekraïne: in welk stadium ze zich bevinden wil ik niet in detail bespreken”, zei Zelenski zaterdag tijdens een gezamenlijke persconferentie in Kiev met de Canadese premier Trudeau.

Het commentaar van Zelenski volgde kort op eerdere uitspraken van de Russische president Poetin, die stelde dat het Oekraïense tegenoffensief faalt.

En daar had Zelenski dan weer commentaar op. ‘Het is interessant wat Poetin zei over ons tegenoffensief. Het is belangrijk dat Rusland dit goed weet en voelt: ze hebben niet lang meer , naar mijn mening.’

Hij zei dat hij dagelijks contact heeft met militaire commandanten, waaronder het hoofd van de strijdkrachten, Valerii Zaluzhni, en had nog een uitsmijter klaar: ‘Iedereen is nu positief - vertel dat maar aan Poetin!’

Er zijn aanvallen bezig in het oosten en zuiden, aldus militaire analisten. Oekraïne zou onder meer nabij Bachmoet vooruitgang boeken.

Het offensief begon volgens analisten vorige week ­zondag 4 juni, toen verschillende bataljons oprukten rond Voehledar. Die stad, op het kruispunt van het oostelijke en het zuidelijke front, was in januari en februari al het toneel van intense gevechten. Net als van Bachmoet schiet van Voehledar nog maar weinig over.

Grote winst hebben de Oekraïners nog niet geboekt. Ze hebben ook hun beste troepen nog niet ingezet. Er staan twaalf brigades klaar, goed voor 50.000 tot 60.000 in het Westen opgeleide soldaten. Die zijn zeker nog niet allemaal aan het vechten. Toch zijn de Russen er niet gerust op. Er lijkt zelfs lichte paniek. Waarom anders lieten ze de Kachovka-dam instorten? Sluitend bewijs dat dat het werk van Rusland was, is er niet. Maar alles wijst in de richting van Moskou.