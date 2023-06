Pech voor De Bruyne, kritiek voor Lukaku

Voor Rode Duivels Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku ws het geen finale om in te kaderen. De Bruyne viel geblesseerd uit terwijl Lukaku een dot van een kans miste en nu bedolven wordt onder kritiek.

Lukaku mocht na 57 minuten invallen voor de leeggespeelde Edin Dzeko. Ruim een halfuur kreeg de spits dus van coach Simone Inzaghi, zoals het plan de voorbije Champions League-wedstrijden ook steeds was. Lukaku zag City op voorsprong komen, maar meteen daarna kreeg Inter een dot van een kans. Federico Dimarco raakte de dwarsligger, maar kreeg een kans in de herneming. De kopbal van de Italiaanse vleugelspeler kwam echter terecht… op de voet van Lukaku. Had de gelijkmaker tegen de touwen gegaan? Wellicht niet, want John Stones kon de bal eventueel nog keren. Op sociale media ging de fase echter als een lopend vuurtje rond.

Erger werd het toen Lukaku vlak voor affluiten een unieke kopbalkans recht op de doelman van Manchester mikte. In de live-verslaggeving op VTM kon analist Gilles De Bilde niet genoeg benadrukken dat die bal er altijd in moest. En dat vinden ook de Italiaanse media unisono.

Na de finale gisterenavond had Thierry Henry (voormalig topspits en assistent bij de Rode Duivels) troostende woorden voor Big Rom.

‘Hij zal opnieuw hetzelfde moeten doormaken als na het WK (de gemiste kansen tegen Kroatië, red) Mensen zullen hem weer - al kon hij er bij die fase met Dimarco zelf niet aan doen - de schuld geven. Die kopbal van dichtbij zal Romelu wel achtervolgen. Hij zal daarmee moeten leven. Ik heb finales verloren, finales gewonnen... Soms sta je gewoon aan de verkeerde kant’

Racisme

Voor Lukaku werd het nog pijnlijker na de match. Op sociale media werden allerlei racistische opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Emoji’s en beelden van apen, verwijten over z’n afkomst: Lukaku werd niet gespaard. Gelukkig waren er ook heel veel mensen die het racisme meteen veroordeelden en de Rode Duivel overspoelden met steunreacties.

Geknakte hamstring

Foto: reuters

Voor Kevin De Bruyne was het allemaal iets minder erg. Hij mocht tenslotte de beker met de grote oren als winnaar in de lucht steken.

Alleen duurde zijn finale slechts 36 minuten. ‘Het is wat het is’, reageerde de Rode Duivel achteraf. ‘Ik heb er alles aan gedaan om hier klaar voor te zijn en heb alles gegeven, maar mijn hamstring is geknakt. Deze trofee is echter ongelooflijk, wat een seizoen. Ik weet niet wat ik moet zeggen.’

‘Jammer, want ik voelde me goed tot het gebeurde en volgens mij speelde ik ook prima. Maar het team is zonder mij ook goed en we hebben gewonnen.’ De vreugde nam uiteindelijk dus de overhand bij de Rode Duivel. ‘We hebben het dan toch gedaan, de allereerste in de geschiedenis van de club. Tijd voor een feestje? Ja, zeker. Ik denk dat dit we langer dan één dag gaan vieren.’

Maar springen kon hij alweer toen de beker met de grote oren in de lucht gestoken werd door Ilkay Gündogan. Wat later mocht De Bruyne hetzelfde doen, tot groot jolijt van de meegereisde fans. Ook zijn kids en vrouwlief Michèle waren erbij in Istanboel.