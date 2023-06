De tweede zure finale voor Kevin De Bruyne, ondanks de zege voor City

Sjeik Mansour heeft zijn heilige graal beet: de Champions League. Manchester City klopte Inter met 1–0 in een weinig gedenkwaardige finale, waarin pechvogel Kevin De Bruyne al snel geblesseerd naar de kant moest. Zijn maatje Romelu Lukaku miste in een ongelukkige invalbeurt dan weer dé kans op de 1–1.

De Champions League en Kevin De Bruyne (31): het dreigt een erg ongelukkig huwelijk te worden. Twee jaar geleden, in de verloren finale tegen Chelsea, moest hij na 60 minuten met een neus- en oogkasbreuk naar de kant, nadat hij van het veld was gebeukt door Antonio Rüdiger. Deze keer blies de Rode Duivel al in de 36ste minuut de aftocht. Enkele minuten voordien had hij zich in een onschuldige sprint geblesseerd en was hij plots op het gras neergehurkt. Bijtend op zijn lip droop hij af, een nieuwe tegenvaller voor De Bruyne, na de ramp van Porto.

Het was op dat moment geen goede avond voor Manchester City. Vooraf was gevreesd dat de toeschouwers in het Atatürk Olympic Stadium een voorspelbare pot voetbal zouden krijgen opgediend, met het team van Pep Guardiola dat freewheelend de beker met de grote oren zou meegraaien. Inter was na AS Roma en Fiorentina dan wel de derde Italiaanse club dit seizoen in een Europese finale, het had in deze Champions League-campagne zelden indruk gemaakt.

2021 revisited

Maar de nummer 3 in de Serie A, met Romelu Lukaku (30) op de bank, was met het juiste strijdplan naar Turkije afgezakt: de intense Italianen, scherp en fel in de duels, vingen City goed op, waardoor de Britten niet in hun vertrouwde spel kwamen. Na een waarschuwing van Bernardo Silva in de vijfde minuut – de Portugees krulde de bal net naast de verste hoek – was het wachten tot de 26ste minuut voor City een 100 procent-kans bij elkaar voetbalde: Erling Haaland, Europees topschutter met 52 goals in 52 matchen, kon uithalen met zijn linker, maar besloot pal op Onana.

Het was meteen de beste mogelijkheid voor de rust, want nadat De Bruyne in de kleedkamer was verdwenen, kregen de troepen van Guardiola nog weinig voor elkaar. Hoe vaak zou de Spaanse coach in die eerste helft gedacht hebben aan de Champions League-finale van twee jaar geleden tegen Chelsea? Ook toen was zijn team torenhoog favoriet, ook toen toonden ze amper hun ware gelaat, ook toen zagen ze hun Belgische draaischijf geblesseerd uitvallen.

Aanvallen? Geen denken aan

City verloor die finale uiteindelijk met 0–1. Om dat scenario te vermijden moest het een versnelling hoger schakelen, maar de Pep-talk tijdens de pauze miste aanvankelijk effect. Een stug Inter, dat niets te verliezen had, hield de boel uitstekend gesloten en City toonde niet het lef en het vernuft aan de bal waarmee het voordien als een pletwals door het kampioenenbal was gestoomd.

Ook met Romelu Lukaku tussen de lijnen, die in de 57ste minuut zijn geblesseerde Bosnische spitsbroeder Edin Dzeko was komen aflossen, veranderde dat beeld niet. Tot Silva in de 68ste minuut de achterlijn haalde en de bal teruglegde op Rodri. Met een zee van ruimte plaatste die de 1–0 voorbij Onana.

Doelpuntenmaker Rodri. Foto: EPA-EFE

Inter moest plots aan aanvallen beginnen te denken, iets wat het in de 70 minuten voordien niet had gedaan. Toch kwam het vrijwel meteen dicht bij de gelijkmaker: Dimarco kopte tegen de lat, even later trapte Lukaku hard maar recht op Ederson. Uiteindelijk was het de topschutter aller tijden van de Rode Duivels die altijd de 1–1 had moeten maken: nadat Brozovic goed had teruggelegd, besloot hij van dichtbij koppend pal op Ederson – tot vreugde van City-eigenaar sjeik Mansour, die voor het eerst in dertien jaar aanwezig was in de tribunes.

Verdiend, maar zuur

In de slotseconden pakte de Braziliaanse doelman nog uit met een ultieme save na een Italiaanse corner, waardoor Manchester City – dat vorige week nog de FA Cup won en zich eerder al voor de derde keer op een rij tot Engels landskampioen kroonde – zijn eerste treble in de clubgeschiedenis beet heeft. In de hele Champions League-campagne slikte het team van Pep Guardiola amper vijf tegendoelpunten. Zelf scoorde het 32 keer, en dat terwijl het onderweg naar de finale achtereenvolgens RB Leipzig, Bayern München en Real Madrid uitschakelde.

Op de eindoverwinning valt dan ook niets af te dingen, al is het er een met een schaduw. Dat de hoogste prijs in het clubvoetbal gaat naar een team waarvan iedereen weet dat het het spel financieel niet eerlijk heeft gespeeld – de Premier League heeft Manchester City begin februari aangeklaagd wegens 115 inbreuken – smaakt zuur.

Romelu Lukaku kende geen te beste avond. Foto: EPA-EFE

MANCHESTER CITY-INTER 1–0

DOELPUNTEN: 68’ Rodri 1–0

