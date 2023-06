Opnieuw tienduizenden mensen op straat tegen regering in Israël

Tienduizenden Israëliërs zijn zaterdagavond in heel het land op straat gekomen tegen de rechts-religieuze regering van premier Benjamin Netanyahu. De focus van de protesten ligt onder meer op het toenemende geweld tegen de Arabische bevolking in Israël en een cruciale stemming in het parlement volgende week in het kader van een controversiële justitiehervorming.

Sinds het begin van het jaar zijn in Israël volgens mediaberichten een honderdtal mensen uit de Arabische bevolking gedood. Dat zijn er drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De politie onder minister Itamar Ben-Gvir wordt ervan beschuldigd niet voldoende actie te ondernemen tegen de golf van geweld. ‘Ben-Gvir je kunt het niet aan. Stap op!’, was onder meer te lezen op borden van manifestanten.

Justitiehervorming

Sinds begin dit jaar wordt er regelmatig gemanifesteerd tegen de regering in Israël. De regering van Netanyahu wil met een justitiehervorming de macht verzwakken van het Hooggerechtshof, dat ze beschuldigt van overmatige politieke inmenging. Volgens critici brengt de regering-Netanyahu zo de scheiding der machten in gevaar en stort ze het land in een politieke crisis. Netanyahu had de plannen onder grote druk in maart opgeschort en onderhandelingen tussen regering en oppositie zijn tot nu op niets uitgedraaid.

Een centraal deel van het wetsvoorstel is een aanpassing van de selectieprocedure van rechters. Woensdag stemt het parlement over twee vertegenwoordigers van het negenkoppige orgaan. Traditioneel komt een van de twee rechters uit de oppositie, maar meerdere parlementsleden van de regeringspartijen riepen op om beide zetels toe te kennen aan de coalitie.

Een dergelijke demarche zou de protesten in het land nog verder kunnen aanwakkeren. Volgens de organisatoren zouden de protesten veel groter worden dan de regering zich kan inbeelden. De oppositie dreigt ermee de onderhandelingen over een compromis stop te zetten indien de regering haar zin doorduwt.

