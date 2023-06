Gillé en Vliegen kansloos in dubbelfinale Roland Garros

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zaterdagavond de finale in het mannendubbelspel op Roland-Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar, kansloos verloren.

De Limburgse tandem kreeg een 6-3, 6-1 nederlaag aangesmeerd op het gravel in Parijs door de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek (ATP 5), samen het vierde reekshoofd en vorig jaar de verliezende finalisten. De partij duurde 1 uur en 21 minuten.

De 32-jarige Gillé (ATP 40 dubbel) en de 29-jarige Vliegen (ATP 41 dubbel) stonden in hun eerste grandslamfinale als duo. De Limburgers wonnen in het verleden samen zeven ATP-titels, waaronder twee dit jaar: in Pune en Estoril. In 2021 waren ze de beste in Singapore, in 2020 veroverden ze in Nur-Sultan (nu Astana) de eindzege. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Bastad. Ze hebben ook twee verloren finales op de teller, in München (2021) en Kitzbühel (2019).

